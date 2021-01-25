Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Мы в следующие выходные проведем новые протестные акции по всей стране. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден, — сказал представитель фонда. — Он сейчас находится в опасности, и для этого никаких средств, никаких инструментов не жалко. И мы считаем, что наши абсолютно справедливые требования должны быть выполнены».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оппозиция в России анонсировала массовые протесты на следующие выходные Штабы Навального покажут, как они умеют «самоорганизоваться» и «перегруппировываются».

Руководитель сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)в прямом эфире «Навальный Live» заявил о планах провести протесты в следующие выходные,Радио Свобода.По его словам, штабы Навального, несмотря на аресты координаторов, покажут, как они умеют «самоорганизоваться» и «перегруппировываются».Леонид Волков подчеркнул, что они будут призывать людей снова выходить на протесты в следующие выходные и приходить на суд за 2 февраля, чтобы там потребовать освобождения Навального.Второго февраля Симоновский суд Москвы будет рассматривать ходатайство о замене условного срока Навальному на реальный — три с половиной года заключения в исправительной колонии. По версии российских властей, Навальный нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники.