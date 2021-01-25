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Оппозиция в России анонсировала массовые протесты на следующие выходные

25.01.2021 09:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Оппозиция в России анонсировала массовые протесты на следующие выходные
Иллюстративное фото
23 января в разных городах России прошли многотысячные акции За освобождение Алексея Навального. Задержано более 3,5 тысяч человек.

Руководитель сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков в прямом эфире «Навальный Live» заявил о планах провести протесты в следующие выходные, пишет Радио Свобода.

По его словам, штабы Навального, несмотря на аресты координаторов, покажут, как они умеют «самоорганизоваться» и «перегруппировываются».

«Мы в следующие выходные проведем новые протестные акции по всей стране. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден, — сказал представитель фонда. — Он сейчас находится в опасности, и для этого никаких средств, никаких инструментов не жалко. И мы считаем, что наши абсолютно справедливые требования должны быть выполнены».


Леонид Волков подчеркнул, что они будут призывать людей снова выходить на протесты в следующие выходные и приходить на суд за 2 февраля, чтобы там потребовать освобождения Навального.

Второго февраля Симоновский суд Москвы будет рассматривать ходатайство о замене условного срока Навальному на реальный — три с половиной года заключения в исправительной колонии. По версии российских властей, Навальный нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники.
 
 
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Штабы Навального покажут, как они умеют «самоорганизоваться» и «перегруппировываются».
 
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