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Татьянин день: строгие запреты и главные традиции праздника
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Традиции дня
Представительницам слабого пола в этот день следует браться исключительно за «женские» дела: уборку, стирку, рукоделие и приготовление пищи. Тогда и в доме ведь год будут царить мир и благополучие.
Еще одна традиция на Татьянин день — стирка половиков в проруби или в незамерзающем водоеме. Мытьем половиков в основном занимались девушки, это были своего рода смотрины невест, которые старались понравиться потенциальным женихам пригожестью, красивым нарядом, а также хозяйственностью.
У студентов, в свою очередь, есть своя примета: чем веселее и хмельнее встретишь Татьянин день, тем счастливее будет жизнь.
Что запрещено делать сегодня
Нельзя чтобы в доме сегодня царил беспорядок, нельзя предаваться унынию и грусти. Кроме того, не стоит сегодня отказываться от работы и оставаться безучастным к мольбам и просьбам о помощи.
Категорически нельзя конфликтовать и проявлять жадность. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Иначе человек, проигнорировавший другого, сам попадет в беду
Согласно народной традиции, на Татьянин день девушкам нельзя лениться, залеживаться в постели, ходить в затрапезной одежде.
Приметы на 25 января
Если идет снег на Татьянин день — быть летом частому дождю.
На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету птиц.
Если на Татьяну морозно и ясно, будет хороший урожай, если же «гнилой ветер» (южный) или теплая метель — к неурожаю.
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На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету птиц.
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