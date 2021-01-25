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Коллаж: РБК-Украина





Что запрещено делать сегодня

Приметы на 25 января

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Татьянин день: строгие запреты и главные традиции праздника На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету птиц.

Традиции дняНаши предки в этот день выпекали каравай, который символизировал солнце. Хлеб этот не резали, а разламывали руками, а затем каждый член семьи получал свой кусочек такого «солнца». Люди верили, что, если съесть хоть маленький кусочек от такого каравая, солнце подарит тепло, силу и здоровье.Представительницам слабого пола в этот день следует браться исключительно за «женские» дела: уборку, стирку, рукоделие и приготовление пищи. Тогда и в доме ведь год будут царить мир и благополучие.Еще одна традиция на Татьянин день — стирка половиков в проруби или в незамерзающем водоеме. Мытьем половиков в основном занимались девушки, это были своего рода смотрины невест, которые старались понравиться потенциальным женихам пригожестью, красивым нарядом, а также хозяйственностью.У студентов, в свою очередь, есть своя примета: чем веселее и хмельнее встретишь Татьянин день, тем счастливее будет жизнь.Нельзя чтобы в доме сегодня царил беспорядок, нельзя предаваться унынию и грусти. Кроме того, не стоит сегодня отказываться от работы и оставаться безучастным к мольбам и просьбам о помощи.Категорически нельзя конфликтовать и проявлять жадность. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Иначе человек, проигнорировавший другого, сам попадет в бедуСогласно народной традиции, на Татьянин день девушкам нельзя лениться, залеживаться в постели, ходить в затрапезной одежде.Если идет снег на Татьянин день — быть летом частому дождю.На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету птиц.Если на Татьяну морозно и ясно, будет хороший урожай, если же «гнилой ветер» (южный) или теплая метель — к неурожаю.