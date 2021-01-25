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Делал burnout с включенным Traction Control и сжег машину
Источник материала: Onliner
В Австралии владелец Mercedes-AMG C63 хотел показать красивый burnout. Это когда машина стоит на месте, а задние колеса эффектно вращаются, выпуская клубы дыма. Но 25-летний парень не знал, что для этого трюка нужно выключить Traction Control.
По сообщениям местных СМИ, все произошло в Сиднее во время свадебной церемонии. Нарядные гости направили свои смартфоны на «заряженный» Mercedes, а водитель попытался показать публике, на что способен 510-сильный V8 с двумя турбинами. Он нажимал на тормоз одной ногой и газовал другой. Но burnout не получался. Электронный «ошейник» делал свое дело. В итоге машина перегрелась.
Внезапно слева из-под капота появилось пламя. Кроме того, из выхлопной трубы повалил белый дым. Не такое представление задумывал владелец машины. К слову, он не купил, а выиграл этот Mercedes в прошлом году. Теперь парень остался без «игрушки» и должен явиться в суд 11 марта: на него составлен протокол за опасную езду. Никто из людей не пострадал, а вот машина получила серьезные повреждения от огня.
белый, универсал, бензин 1.3 л, автоматическая, передний привод
синий, седан, дизель 2.2 л, механическая, задний привод
синий, хетчбэк, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
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В Австралии владелец Mercedes-AMG C63 хотел показать красивый burnout. Это когда машина стоит на месте, а задние колеса эффектно вращаются, выпуская клубы дыма. Но 25-летний...
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