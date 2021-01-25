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Делал burnout с включенным Traction Control и сжег машину

25.01.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Австралии владелец Mercedes-AMG C63 хотел показать красивый burnout. Это когда машина стоит на месте, а задние колеса эффектно вращаются, выпуская клубы дыма. Но 25-летний парень не знал, что для этого трюка нужно выключить Traction Control.

По сообщениям местных СМИ, все произошло в Сиднее во время свадебной церемонии. Нарядные гости направили свои смартфоны на «заряженный» Mercedes, а водитель попытался показать публике, на что способен 510-сильный V8 с двумя турбинами. Он нажимал на тормоз одной ногой и газовал другой. Но burnout не получался. Электронный «ошейник» делал свое дело. В итоге машина перегрелась.

Внезапно слева из-под капота появилось пламя. Кроме того, из выхлопной трубы повалил белый дым. Не такое представление задумывал владелец машины. К слову, он не купил, а выиграл этот Mercedes в прошлом году. Теперь парень остался без «игрушки» и должен явиться в суд 11 марта: на него составлен протокол за опасную езду. Никто из людей не пострадал, а вот машина получила серьезные повреждения от огня.

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В Австралии владелец Mercedes-AMG C63 хотел показать красивый burnout. Это когда машина стоит на месте, а задние колеса эффектно вращаются, выпуская клубы дыма. Но 25-летний...
 
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