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Конг врезал Годзилле с правой в трейлере блокбастера «Годзилла против Конга» (видео)

25.01.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Warner Bros. выпустила трейлер блокбастера «Годзилла против Конга», в котором культовые монстры будут выяснять отношения. Согласно преамбуле корпорация «Монарх» отправит экспедицию на неизученные острова — изучив их, можно узнать происхождение подобных существ. Однако появляется и еще одна сторона конфликта, которая преследует свои цели.

В фильме заявлены вполне известные актеры: Александр Скарсгард («Противостояние», «Последствия»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Ребекка Холл («Престиж», «Превосходство»). Постановкой картины занят Адам Вингард, на чьем счету «Ведьма из Блэр: Новая глава», «Ужасный способ умереть» и ряд других картин.

Премьера «Годзилла против Конга» состоится 26 марта. Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и сервисе HBO Max, где в течение месяца будет доступен для подписчиков из США.

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Компания Warner Bros. выпустила трейлер блокбастера «Годзилла против Конга», в котором культовые монстры будут выяснять отношения. Согласно преамбуле корпорация...
 
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