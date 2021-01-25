Конг врезал Годзилле с правой в трейлере блокбастера «Годзилла против Конга» (видео)

Источник материала: Onliner

Компания Warner Bros. выпустила трейлер блокбастера «Годзилла против Конга», в котором культовые монстры будут выяснять отношения. Согласно преамбуле корпорация «Монарх» отправит экспедицию на неизученные острова — изучив их, можно узнать происхождение подобных существ. Однако появляется и еще одна сторона конфликта, которая преследует свои цели.

В фильме заявлены вполне известные актеры: Александр Скарсгард («Противостояние», «Последствия»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Ребекка Холл («Престиж», «Превосходство»). Постановкой картины занят Адам Вингард, на чьем счету «Ведьма из Блэр: Новая глава», «Ужасный способ умереть» и ряд других картин.

Премьера «Годзилла против Конга» состоится 26 марта. Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и сервисе HBO Max, где в течение месяца будет доступен для подписчиков из США.