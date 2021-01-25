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Чиновники придумали, как законодательно «закрепить статус» Всебелорусского народного собрания

25.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чиновники намерены на законодательном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Для этого хотят внести изменения в законодательство о республиканских и местных собраниях.




Напомним, Александр Лукашенко в начале декабря прошлого года заявил, что Всебелорусское народное собрание, по его мнению, надо сделать конституционным органом, пишет Tut.by.

Изменения с учетом практикоприменения намерены внести в Закон от 12 июля 2000 года № 411-З «О республиканских и местных собраниях». Это предусмотрено планом подготовки законопроектов на этот год. Новшества намерены подготовить к ноябрю этого года, а в марте 2022-го представить на рассмотрение парламенту.

В обосновании к плану подготовки законопроектов на 2021 год (оно имеется в распоряжении редакции) указано, что внесение изменений «обусловлено необходимостью усиления авторитета такого важнейшего общественного института в обсуждении вопросов республиканского значения, как Всебелорусское народное собрание, которое является разновидностью республиканского собрания».

«Представляется оправданным закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Также необходимо перечислить в законе конкретные вопросы, рассматриваемые на Всебелорусском народном собрании, определить юридическую силу принимаемых им решений, периодичность проведения, а также уточнить ключевые вопросы его организации и проведения», — говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на нынешний год.
 
 
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Чиновники намерены на законодательном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Для этого хотят внести изменения в законодательство о...
 
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