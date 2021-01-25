Руководство "Крыльев" желает подписать контракт с белорусом, но генеральный директор против. По такому же принципу не состоялся трансфер Александра Нойока из брестского "Динамо" в "Крылья Советов".





Также на Прищепу претендуют "Урал", "Ахмат" и брестский "Рух", — сообщает журналист Арсений Исаеня.







