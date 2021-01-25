«В японском нет звука «л». И мое имя звучит «Коря» или «Никорай». История молодого человека, который знает более 10 языков

пообщалась корреспондент агентства «Минск-Новости». С полиглотомкорреспондент агентства «Минск-Новости».





— Николай, какие языки вы знаете?













— Мой основной иностранный — английский. Владею шведским, японским, венгерским, китайским, итальянским, испанским, немецким, латинским. Ну, конечно, русским, белорусским. Могу читать и писать на арабском, турецком и иврите. Я занимался многими языками, какие-то запали мне в душу, и я понял, что это мое, хочу учить их дальше. Были и такие, которые пришлось оставить, потому что чувствовал, что не нравятся. Например, хинди. Хочу выучить французский. Под рукой держу два учебника, есть материалы в компьютере. Стараюсь каждый день уделять немного времени французскому. Зная итальянский, выучить его не так сложно. Но в этом языке непростое произношение, его нужно поставить.





— Есть ли среди иностранных любимые?





— Правильнее будет перечислить языки, которые всегда будут со мной. Это, конечно, английский, еще японский и итальянский, от которых я в восторге, и испанский.





— Как давно началось ваше увлечение иностранными языками?





— Где-то в пятом классе. В школе с первого у меня был английский, который мне давался легко. При этом почему-то очень нравился японский. Помню, все просил родителей перевести меня в школу с изучением языка Страны восходящего солнца. Но такой в моем родном Полоцке, конечно, не было. Когда у меня появился первый компьютер, с таким медленным Интернетом, я скачал себе два тома учебника по японскому языку. За пару вечеров выучил две азбуки, которые есть в японском, и приступил к иероглифам. Главное, выучить первых сто, а там дело пойдет быстрее (улыбается). Я тогда учился в восьмом классе и все свободное время уделял языку. За полгода, можно сказать, его освоил. Аниме смотрел без перевода и сам мог разговаривать. Маме тогда также пришлось выучить много фраз на этом языке. А еще всегда нравился немецкий. Тоже по учебникам сам его изучал.





— Уже с таким багажом знаний было понятно, что вам нужно поступать в Минский государственный лингвистический университет, а вы отправились учиться в технологический колледж в Полоцке. Неожиданно!





— Так получилось. И совсем не жалею об этом. Теперь я еще техник-технолог нефтеперерабатывающей промышленности. Знания не стали лишними, помогают мне справляться с техническими переводами. Пока учился, увлекся итальянским языком. Очень эмоциональный язык. Разговорную речь смог подтянуть во время работы переводчиком на «Нафтане», куда часто приезжали специалисты из Италии.





— И все же в МГЛУ вы поступили. Чем запомнилась учеба?





— Преподаватели были в шоке от моего рвения к изучению языков. А я был в диком восторге от возможностей, которые мне открылись. Учился на факультете английского языка. Вторым выбрал шведский. Он во многом похож на немецкий, правда, со своими особенностями, конечно. Еще выучил венгерский. Это язык очень тяжелый, он не похож ни на какой другой. Это немножко сводило с ума на первых порах, но я втянулся. Испанский не прошел мимо меня, и еще занимался немного ивритом. А самым злачным местом в стенах вуза у меня был книжный магазин. Там я мог потратить очень много денег. Эта привычка у меня давно, поэтому дома огромная библиотека.





— Второе высшее у вас экономическое. Почему?





— Меня всегда интересовали три вещи: языки, все, что связано со словом «международный», будь то отношения, право, экономика, и медицина. Мне хотелось реализовать себя в этих направлениях. В БГЭУ (Белорусский государственный экономический университет. — Прим. авт.) учился на факультете высшей школы управления бизнеса, моя специализация — «Управление внешнеэкономической деятельностью». Начал ее осваивать еще в процессе обучения, совмещая с переводческой деятельностью.





— Про любовь к медицине тоже вы не забыли. В прошлом году в свои 27 лет стали студентом МГУ. Наверное, самый старший в группе?





— Нет, вместе со мной учится парень, которому 30. Так что я не самый возрастной. Мне важно было поступить на факультет «Лечебное дело», удалось это у меня с третьей попытки. Обучение очное. Честно, сложно. Но мне это нужно, поэтому штудирую учебники по анатомии. Я понимаю, что два моих предыдущих образования открывают для меня дополнительные возможности: я смогу заниматься медицинскими переводами, поставками медицинского оборудования, преподавать медицинский английский.





— Вернемся к языкам. Часто можно слышать, что китайский — самый сложный язык. Так ли это для вас? Вы ведь к этому времени уже знали японский?





— Эти языки разных групп. Японский ближе к корейскому. Он мелодичный за счет чередования гласных и согласных. В китайском много согласных. Им я загорелся, когда работал специалистом по внешнеэкономической деятельности и заодно переводчиком на «Белшине». Это очень тональный язык. Например, «Ма» может означать «мама», «лошадь» или глагол «ругать», смотря как произнести. А в японском нет звука «л». И мое имя звучит «Коря» или «Никорай».





— Дает ли иностранный язык возможность перенять черты носителей?





— На самом деле да. Замечал за собой это много раз. Когда изучал немецкий, становился более серьезным, организованным. Когда приступил к итальянскому, все эти черты улетучивались (улыбается).





— Вы тренируете свою память?





— Специально нет. Я учу языки, она и тренируется.





— И все же, как выучить иностранный? Можете дать пару советов?





— Для себя я выработал определенную стратегию при работе с языками. Первым делом должно быть сильное желание или мотивация. Когда я слышу фразу: хочу выучить язык для себя, я понимаю, что это максимум на пару месяцев. Потому что многие не осознают, что изучение языка — работа, требующая усилий. Посоветую в процессе изучения иностранного ставить себе промежуточные цели, следовать принципу: лучше заниматься каждый день хотя бы по 20 минут, чем раз в неделю, но три часа.





— Не могу не поинтересоваться вашими планами на будущее. И в образовании, и в языках.





— Остановиться у меня уже не получится (улыбается). Поэтому далее планирую магистратуру, аспирантуру. Языки буду поддерживать прежние, возможно, освою еще и новые.

Справочно

Полиглоты — пожалуй, одна из самых необычных категорий людей. Несмотря на разное происхождение и даже жизнь в разных эпохах, всех их объединяет одно: они способны в рекордно короткие сроки овладеть новым языком. Иногда для этого им хватает пары-тройки месяцев. Причем большинство известных полиглотов, приступая к изучению нового языка, скорее делают это из любви к познанию, нежели ради практической пользы.

Самые известные полиглоты

Като Ломб, жительница Венгрии. За свою жизнь она самостоятельно выучила 28 языков, из которых 16 стали для нее рабочими. Для переводчика это означает возможность свободно переводить устно и письменно. Като бралась за новые языки даже будучи в преклонном возрасте за 80 лет. И всегда считала, что не обязательно иметь врожденные способности, чтобы заговорить на иностранном языке. Достаточно прилежания и мотивации.





Никола Тесла был полиглотом. Великий ученый знал 9 языков — и это открывало перед ним практически безграничные возможности в познании.





Лев Николаевич Толстой был любителем лингвистики. Классик русской литературы знал 15 языков.





Бенни Льюис — полиглот, писатель и блогер из Ирландии. С 2003 года он свободно говорит на семи языках. Мало того, останавливаться на этой планке современный полиглот не собирается.





Фото из личного архива



