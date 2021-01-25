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Прогноз по валютам: сколько будут стоить доллар и евро накануне февраля

25.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С какими курсами завершат иностранные валюты январь? В течение минувшей недели наблюдались колебания доллара, евро и российского рубля со снижением до минимумов этого года. Чего ждать на валютном рынке к началу февраля? Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.





- Из внешних факторов за прошедшую неделю стоит упомянуть рост евро к доллару - с 1,2120 до 1,2160, или на 0,4%.

Более заметным фактором было снижение российского рубля.

Доллар в России подорожал с 73,4 российского рубля до 74,4, или на 1,3%.

Евро подорожал с 89 ровно до 90,4 российского рубля, или на 1,7%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Доллар вырос на 0,17%, евро подорожал на 0,56%, российский рубль снизился на 1,08%.

Заметное снижение российского рубля потянуло вниз стоимость валютной корзины. Она подешевела за неделю на 0,37% . Это третья неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине.

Примечательно, что подорожание доллара и евро пришлись на последние пятничные торги, перед этим они успели обновить минимумы с начала года. А российский рубль и корзина в целом обновили минимумы с начала года на последних торгах недели.

На начавшейся неделе доллар сильно не изменится, останется вблизи 2,55 белорусского рубля.

Евро может подняться до 3,12 белорусских рублей.

А российский рубль может подешеветь до 3,39 белорусского рубля за 100 российских, считает аналитик.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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С какими курсами завершат иностранные валюты январь? В течение минувшей недели наблюдались колебания доллара, евро и российского рубля со снижением до минимумов...
 
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