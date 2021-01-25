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Президент Польши призвал ЕС ужесточить санкции против России

25.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент Польши призвал ЕС ужесточить санкции против России

  • 25.01.2021, 10:14
Президент Польши призвал ЕС ужесточить санкции против России
АНДЖЕЙ ДУДА
Фото: PAP

По его словам, единственный способ избежать конфликта — это заставить соблюдать международное право.

Президент Польши Анджей Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России из-за задержания Алексея Навального и действий силовиков во время акций протеста 23 января.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times, пишет "Немецкая волна".

По его словам, единственный способ избежать конфликта - это заставить соблюдать международное право.

"Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб - при помощи санкций. Поэтому мы готовы помочь достичь консенсуса по этому вопросу", - сказал Дуда.

Также он считает, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель должен пересмотреть свои намерения относительно визита в Россию в следующем месяце, если Кремль не освободит Навального, передает агентство AFP.

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По его словам, единственный способ избежать конфликта — это заставить соблюдать международное право.
 
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