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Американский предприниматель заплатит тем, кто сможет рассказать о загробной жизни

25.01.2021 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский предприниматель заплатит тем, кто сможет рассказать, существует ли жизнь после смерти. Об этом сообщается на сайте Фонда Бигелоу по изучению сознания.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: NeONBRAND / Unsplash

Фонд Бигелоу (BICS) был основан в июне 2020 года гостиничным и аэрокосмическим предпринимателем Робертом Т. Бигелоу для поддержки исследований на тему как выживания человеческого сознания после физической смерти, так и природы загробной жизни.

Организация предлагает написать эссе, которое бы не только повысило осведомленность общественности о теме «Выживание человеческого сознания», но и простимулировало соответствующие исследования.

Требования к работе следующие: не больше 25 тысяч слов, крайний строк подачи — 1 августа 2021 года. При этом в эссе должен быть задан вопрос: «Каковы наилучшие имеющиеся доказательства выживания человеческого сознания после необратимой телесной смерти».

Работа должна базироваться на научных доказательствах, а также на собранной документации — объективно и субъективно подтверждаемой: рассказах свидетелй, фотографических или электронных данных, доступной литературе и на основе подтвержденного человеческого опыта.

Отбирать лучшие работы будет компетентный совет, состоящий из людей с большим опытом в этой области. Обладателю лучшей работы достанется 500 тысяч долларов, за второе место вручат 300 тысяч, и за третье — 150 тысяч долларов.

 
 
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Фонд Бигелоу (BICS) был основан в июне 2020 года гостиничным и аэрокосмическим предпринимателем Робертом Т. Бигелоу для поддержки исследований на тему как выживания...
 
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