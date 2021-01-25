Американский предприниматель заплатит тем, кто сможет рассказать о загробной жизни

Источник материала: Tut.by

Американский предприниматель заплатит тем, кто сможет рассказать, существует ли жизнь после смерти. Об этом сообщается на сайте Фонда Бигелоу по изучению сознания.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: NeONBRAND / Unsplash

Фонд Бигелоу (BICS) был основан в июне 2020 года гостиничным и аэрокосмическим предпринимателем Робертом Т. Бигелоу для поддержки исследований на тему как выживания человеческого сознания после физической смерти, так и природы загробной жизни.

Организация предлагает написать эссе, которое бы не только повысило осведомленность общественности о теме «Выживание человеческого сознания», но и простимулировало соответствующие исследования.

Требования к работе следующие: не больше 25 тысяч слов, крайний строк подачи — 1 августа 2021 года. При этом в эссе должен быть задан вопрос: «Каковы наилучшие имеющиеся доказательства выживания человеческого сознания после необратимой телесной смерти».

Работа должна базироваться на научных доказательствах, а также на собранной документации — объективно и субъективно подтверждаемой: рассказах свидетелй, фотографических или электронных данных, доступной литературе и на основе подтвержденного человеческого опыта.

Отбирать лучшие работы будет компетентный совет, состоящий из людей с большим опытом в этой области. Обладателю лучшей работы достанется 500 тысяч долларов, за второе место вручат 300 тысяч, и за третье — 150 тысяч долларов.