Тюнинг по-японски: премьеры виртуального автосалона в Токио TAS 2021

Источник материала: Tut.by

Похоже, что автомобильный мир постепенно начинает привыкать к мероприятиям в виртуальном формате. Кроме выставки CES в Лас-Вегасе в начале этого года из-за пандемии пришлось также отменить и Токийский автосалон (Tokyo Auto Salon, или просто TAS), который проводится с 1983 года и в этот раз должен был пройти с 15 по 17 января в выставочных залах комплекса Makuhari Messe. В итоге, как и CES 2021, о дебютах которой можно узнать тут , TAS также прошел в режиме онлайн — без посетителей и стендов, но с трансляциями и интерактивными презентациями.

Выставку в Токио нередко путают с другим известным мероприятием в японской столице — международным Tokyo Motor Show , который проходит в режиме биеннале (по нечетным годам) и в этом году, если все-таки получится, состоится осенью. TAS же — это масштабное событие, посвященное тюнингу и доработке автомобилей, своего рода ответ японцев SEMA в Лас-Вегасе (к слову, это мероприятие также прошло виртуально). И в этот раз крупнейшие производители из страны восходящего солнца все же реализовали задуманные к TAS проекты и рассекретили их онлайн.



Daihatsu Hijet Truck Sportza

Завсегдатаем тюнинг-шоу Японии является компания Daihatsu, крупнейший игрок на местном рынке кей-каров, то есть небольших машинок с 660-кубовыми моторчиками, владельцам которых полагаются налоговые льготы. В этом году фирма собиралась показать публике пять шоу-каров — как обычно, с нетривиальной внешностью: один забавнее другого. Самый диковинный в квинтете — это Hijet Truck Sportza, причудливый симбиоз родстера и пикапа. Концепт лишен крыши и получил усеченное лобовое стекло, агрессивный передний бампер с крупными воздухозаборниками, три выхлопных патрубка, расположенных сбоку прямо перед задними колесами и спортивные сиденья в салоне.



Daihatsu Hijet Jumbo Camper

Второй герой — мультяшный Hijet Jambo Camper, стилизованный под второе поколение грузовичка Hijet, появившегося в 1964 году. Он отличается круглой светодиодной оптикой, багажником на крыше, тентованным грузовым отсеком и колесами с классическими колпаками кремового оттенка.



Daihatsu Taft Crossfield

В прошлом году на японский рынок вышел новый миниатюрный «паркетник» Daihatsu Taft, относящийся к категории кей-каров (то есть длиной не более 3,4 м). Теперь у него может появиться и версия, созданная для любителей вылазок на природу, на что прямо намекает Taft Crossfield. Он располагает встроенными в передний бампер лебедкой и буксировочными проушинами, дополнительным светодиодным освещением, установленной на крыше конструкцией для багажа и увеличенным дорожным просветом и внедорожными шинами.



Daihatsu Copen Spyder

Внимание молодой аудитории призван привлечь Copen Spyder — с небольшой площадью лобового стекла, рулем Momo, колесными дисками BBS, перенастроенной по сравнению со стандартным Copen подвеской, но все тем же скромным 660-кубовым моторчиком, развивающим максимально разрешенные для таких машинок 64 л.с.



Daihatsu Thor Premium D-Sport

А самый «приземленный» в квинтете концептов Daihatsu — микровэн Thor Premium D-Sport, от носа до хвоста у которого 3,7 м. На фоне стандартного однообъемника Thor в исполнении Custom выделяется двухцветной окраской кузова, подкорректированными бамперами и спортивным обвесом, а также уменьшенным клиренсом и более крупными колесными дисками. О модернизации технической начинки данных нет, но самая мощная версия Thor Custom доступна с 100-сильным турбомотором в паре с вариатором.



Honda 3rd Place Van

Японские кей-кары это не только легковые машинки, но и коммерческий транспорт. Даже в строго регламентированные габариты местные производители умудряются вписать всякого рода развозные фургончики и микровэны. И Honda N-Van из числа — на базе этого автомобильчика был создан шоу-кар под названием 3rd Place Van, представляющий собой «кофейню на колесах».



Honda Fit e: HEV Crosstar Custom

К TAS в Honda подготовили еще несколько любопытных концептов. «Пятидверка» Fit, например, примерила образ внедорожника — e: HEV Crosstar Custom, оснащенный гибридной установкой, получил пластиковый обвес, увеличенный дорожный просвет, экспедиционный багажник на крыше и новые колеса с шинами для бездорожья.



Honda e-Drag



Honda e-Drag

Созданный на основе электрокара Honda e концепт e-Drag отличается пестрой ливреей, а также облегченным кузовом, некоторые панели которого изготовлены из углепластика, и 17-дюймовыми колесными дисками, позаимствованными у спорткара NSX. А в практически лишенном отделки салоне присутствуют атрибуты гоночного авто (кресла-ковши, каркас безопасности). Об изменениях по части техники информации нет, но обычная Honda e оснащается электромотором, который может развивать 136 или 154 л.с. при неизменном крутящем моменте в 315 Нм.



Honda N-One K-Climb

И если e-Drag прикинулся «снарядом» для дрэг-рейсинга, то концептуальный K-Climb на базе «спортивной» модификации кей-кара Honda N-One RS (с 63-сильным мотором 0.6 в паре с «механикой») задумывался для соревнований по подъему на холм. Из карбона у него изготовлены капот, передний бампер и прочие элементы обвеса, а посему масса также уменьшена по сравнению с обычным N-One RS, который весит 907 кг.



Toyota GR Yaris GR Parts



Toyota Supra GR Parts

Автоспортивное отделение Gazoo Racing, а точнее его подразделение GR Parts, занимающееся доводкой серийных автомобилей Toyota и выпуском запчастей для вторичного рынка, подготовило небольшой тюнинг-комплект для представленного год назад «горячего» хэтчбека GR Yaris и купе Supra. Оба получили агрессивный аэродинамический обвес и новые легкосплавные колесные диски, но о прочих доработках разработчики умалчивают.



Nissan Office Pod

Сразу несколько интересных проектов к виртуальному Токийскому автошоу анонсировала и Nissan. Самый необычный из них — концепт Office Pod, за основу которого взят вэн NV350 Caravan, вполне востребованный в Японии и частниками, и компаниями. Преподносится он как автомобиль для удаленной работы и отдыха.

Внутри организована рабочая зона с поворотным креслом и компьютерным столом, чайником и кофемашиной, более того, кузов у концепта — переменного объема: офисная секция может «выезжать» за пределы габаритов машины.



Nissan Office Pod



Nissan Office Pod

Ну, а расслабиться после трудового дня можно прямо на крыше вэна — наверху можно развернуть большой зонт, устроившись поудобнее на шезлонге. О дальнейшей судьбе Office Pod в Nissan не обмолвились, но не исключено, что часть продемонстрированных на шоу-каре аксессуаров предложат и покупателям серийных NV350 Caravan.



Nissan Kicks Autech

Есть у Nissan и придворное тюнинг-ателье — Autech, которое обратило взоры на недавно обновленный «паркетник» Kicks. Его «оспортивленный» вариант отличается накладками по периметру кузова, дополнительной порцией хромировки, логотипом Autech на радиаторной решетке, оригинальными колесными дисками и богатой отделкой салона. В «базе» тут предусмотрен 8-дюймовый тачскрин мультимедиа-системы, в то время как у стандартных версий он на дюйм меньше.



Nissan Kicks Autech

В Японии Kicks предлагается с гибридной установкой. Трехцилиндровый мотор объемом 1,2 л под капотом работает только в режиме генератора для подзарядки батареи емкостью 1,57 кВтч, а в движение машину приводит 129-сильный электродвигатель, вращающий передние колеса. В Японии продажи Kicks Autech начнутся весной по цене от 30 тысяч долларов в пересчете.



Nissan Note Play Gear



Nissan Note Play Gear

Наконец, в Nissan поделились деталями о Note Play Gear — шоу-каре, созданном на базе нового компактвэна Note e-Power , рассекреченного в декабре прошлого года. Он получил аэродинамический обвес (спойлер, контрастные накладки на бамперах и порогах, имитация диффузора), багажный бокс на крыше и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Проект демонстрирует возможности кастомизации нового Note — по всей видимости, большая часть опций Note Play Gear будет доступна для заказа и для исходной «пятидверки».