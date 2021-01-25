Не играйте с налоговой в прятки. Как подготовиться к проверке и вести себя с инспекторами

Источник материала: ProBusiness

Вопрос не в том, когда к вам придут проверяющие из налоговой инспекции. А в том, что они найдут и как вы будете действовать дальше. Хорошая новость для белорусских компаний — к каждому из этапов проверки можно подготовиться. Но как это сделать правильно? На какие документы обращать внимание? И как быть, если «косяки» у вас все-таки нашли? На эти и другие вопросы ответила кандидат юридических наук Елизавета Ярмош, партнер Адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» .

Елизавета Ярмош

Партнер Адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры».

Подготовка к налоговой проверке

— В большинстве случаев в качестве проверяющей структуры правильности уплаты налогов выступает Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь (в лице территориальных инспекций) или Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля.

Существует три наиболее часто встречаемых вида проверки:

Выборочные проверки

Самый простой тип проверок с точки зрения подготовки. Основные моменты, которые необходимо помнить:

Установлен запрет на проведение выборочных проверок в течение двух лет с момента государственной регистрации организации (кроме создания организации в процессе реорганизации)

На сайте Комитета государственного контроля дважды в год (до 15.12 и до 15.07) публикуется план выборочных проверок на ближайшее полугодие. Этот план находится в свободном доступе, и каждый желающий может уточнить, находится ли там его организация

Комитета государственного контроля дважды в год (до 15.12 и до 15.07) публикуется план выборочных проверок на ближайшее полугодие. Этот план находится в свободном доступе, и каждый желающий может уточнить, находится ли там его организация О назначении выборочной проверки компанию дополнительно уведомляют не позднее чем за 10 рабочих дней до начала ее проведения.

Обратите внимание, что уведомление направляется по последнему известному адресу компании. И оно считается автоматически полученным по истечении трех дней с даты отправления. Поэтому в интересах проверяемого — своевременно информировать регистрирующий (и/или налоговый) орган об изменении места нахождения либо отслеживать получение корреспонденции по юридическому адресу.



Фото: alltop10.org

В уведомлении обязательно должны быть указаны:

Проверяемый период

Основание проведения проверки

Исчерпывающий перечень проверяемых вопросов.

Активную подготовку к выборочным проверкам необходимо начинать уже с момента получения уведомления. Если у вас нет возможности участвовать при проведении проверки в указанные сроки, вы вправе в течение 3 дней с момента получения уведомления один раз попросить о переносе срока. Для этого необходимо подать заявление с обязательным обоснованием причин.

Важно помнить, что проверка по одному и тому же вопросу за один и тот же период не допускается (за редкими исключениями, к которым относятся поручения Президента, Генерального прокурора, возбуждение уголовного дела и некоторые иные основания). Поэтому если вопросы, указанные в уведомлении, уже были проверены, письменно сообщите об этом проверяющему до начала выборочной проверки и направьте ему копию акта или справки проверки.

Внеплановые проверки

Исходя из самого названия, такие проверки не планируются заранее и проводятся в случае возникновения необходимости. Например, при наличии у проверяющего информации о нарушении налогового законодательства (в том числе полученной от государственного органа, физического или юридического лица) или в связи с возбужденным уголовным делом.

Внеплановая проверка не может быть назначена на основании анонимного заявления, поэтому целесообразно уточнить, в связи с чем она проводится.



Фото: dagensperspektiv.no

Дополнительные проверки

В рамках такого рода проверок дополнительно изучаются уже ранее проверенные обстоятельства при рассмотрении возражений, жалоб компаний по делам, поступившим в органы уголовного преследования или суды.

Если вы стали объектом дополнительной проверки, то при подготовке к ней, скорее, имеете возможность предотвратить ее назначение (если так будет лучше для вас), чем подготовиться к ее проведению.

Общий совет. Помните, что нарушение проверяющим порядка назначения проверки является основанием для признания ее незаконной. В свою очередь такое признание влечет недействительность ее результатов, а если проверка не завершена — ее прекращение (за исключением случаев установления признаков преступления).

Следовательно, прежде чем готовить документы для проверяющих, рекомендуется проверить правильность назначения проверки и в случае наличия объективных сомнений — обжаловать ее проведение.

Участие в налоговой проверке

Чтобы понять, как себя лучше вести во время проверки, вам стоит знать две вещи:

Свои основные права (что, в частности, позволит вам воздержаться от выполнения неправомочных требований проверяющих, об этом ниже). Обязанности проверяющего (в некоторых случаях нарушение этих обязанностей может стать причиной признания результатов проверки незаконными).

Основные обязанности проверяющего:

Предъявить служебное удостоверение (в противном случае вы вправе не пропускать проверяющего на территорию организации)

Представить предписание на проведение проверки (рекомендуем владельцу бизнеса получить копию предписания и в ходе проведения проверки следить, чтобы проверяющий четко ему следовал)

Внести сведения о проведении проверки в книгу учета проверок. Невыполнение данной обязанности — основание для признания проверки незаконной. Заявление о признании проверки незаконной подается заявителем не позднее 10 дней со дня начала проверки. Однако вам следует помнить, что обязанность внести запись в книгу возникает только при ее предъявлении. Соответственно, проверяющий может, например, сообщить суду, что книга проверок не была предоставлена по его просьбе. Поэтому в суд есть смысл обращаться только при наличии неопровержимых доказательств того, что проверяющий отказался вносить запись.



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Как себя вести при проверке

Зачастую налогоплательщики полагают, что лучшим решением во время проверки станет непредоставление проверяющему документов (со ссылкой, например, на их утерю). Однако необходимо помнить, что в таком случае налоги исчислят на основании сведений о движении средств по счетам в банке (со всей выручки, поступившей на ваши расчетные счета) или используют «расчетный метод» .

В большинстве случаев при использовании проверяющими расчетного метода исчисленная недоимка (подлежащий уплате налог) превышает 2000 базовых величин и может повлечь за собой возбуждение уголовного дела.

Во время проведения проверки все действия проверяющего должны отвечать трем основным моментам:

Перечню проверяемых вопросов

Сроку проведения проверки

Проверяемому периоду.

Все эти данные указаны в предписании о проведении проверки, поэтому постоянно сверяйтесь с его текстом.

Перечень вопросов. Вы вправе не выполнять требования проверяющего, если они не относятся к вопросам, подлежащим проверке.

Период проведения проверки. Вы вправе отказать в допуске проверяющих на территорию в случае истечения срока проверки и отсутствия документов, подтверждающих ее продление.

Проверяемый период. Он не может превышать пяти лет, предшествующих году, в котором назначена проверка, включая также «кусочек» года, в котором проверка назначена.

Исключения из этого правила допускаются только по поручению Президента, Совета Министров, Председателя КГК, Генерального прокурора либо по причине проверки в рамках возбужденных уголовных дел.

То есть если проверка назначается 15 января 2021 года, то максимальный период проверки — с 1 января 2016 года, а также «кусочек» в виде 14 дней января 2021 года. Если проверка будет назначена 15 декабря 2021 года, то проверять вас могут за период с 1 января 2016 года, но к нему уже сможет прибавиться «отрезок» величиной почти в весь 2021 год (соответственно, до 14 декабря 2021 года). Получается, что чем ближе к началу финансового года назначается проверка, тем меньший период фактически можно проверить. Но выйти за максимальный проверяемый период налоговые органы не вправе.



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Права налогоплательщиков

Основное ваше право — не выполнять незаконные требования и решения налоговых органов. Правда, зачастую оценку «законности» действий может дать только суд, но в любом случае помните: у вас существует обязанность подчиняться лишь тем требованиям налоговых органов, которые полностью соответствуют налоговому законодательству.

Зачастую у должностных лиц компании (как правило, директора, главного бухгалтера, учредителя) берут объяснения при проведении проверки. Мы рекомендуем осторожно подходить к их даче и пояснять только те факты, в которых у вас нет сомнений. Причем делать это — только после изучения всех необходимых документов. Ведь такие объяснения нередко выступают основным доказательством при обжаловании результатов проверки, и опровергнуть их очень непросто.

В то же время помните, что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин за воспрепятствование проведению проверки (статья 23.2 КоАП). Поэтому отказываться от дачи объяснений все же не стоит. Если в чем-то сомневаетесь, просто попросите время для ознакомления с документами.

В случае, если объяснения уже взяты, а у вас после изучения документов поменялась позиция — изложите ее письменно и направьте в проверяющий орган заказной корреспонденцией.



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Если результат проверки «негативный»

Любая налоговая проверка заканчивается подготовкой одного из двух документов:

Справки (при отсутствии нарушений)

Акта (при наличии нарушений).

Что делать, если вы не согласны с позицией проверяющего в акте?

1. Не стоит отказываться от подписания акта проверки. По сути, подпись не означает ваше согласие, а означает лишь факт ознакомления (получения копии) указанного документа. Тем более, что в этом случае акт просто будет направлен по почте, и отказ от подписи не даст вам никаких преимуществ.

2. В случае несогласия с актом можно учинить об этом запись перед своей подписью.

Сам акт проверки обжалованию не подлежит (обжалуется решение по акту, которое составляется позднее). Но в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта вы вправе представить свои возражения в проверяющий орган.

Обращаем внимание: по результатам рассмотрения ваших возражений может быть назначена дополнительная проверка. То есть если проверяющий обнаружит, что акт проверки содержит недостатки, он сможет их устранить. Для этого в ходе дополнительной проверки он составит новый акт, тем самым усилив свою позицию.

Согласно налоговому законодательству в акте проверки не допускаются неоговоренные исправления. В случаях, когда в акте обнаруживаются ошибки, неполное выяснение обстоятельств либо необходимо внести изменения и (или) дополнения, в такой акт вносятся изменения и (или) дополнения в строго установленном порядке.

Поэтому в случае обжалования решения по акту проверки в суде налоговый орган не сможет сослаться на «неточности» либо неправильную формулировку. В то же время если в акте проверки допущены очевидные нарушения (например, счетные ошибки либо проверяющий не принял во внимание важный документ, который имеется у вас в наличии), важно такие обстоятельства устанавливать и исправлять до вынесения решения. Излагать свою позицию в возражениях необходимо в каждом случае индивидуально, с учетом всех обстоятельств.

Главный документ, который подлежит немедленному исполнению, — это решение по акту проверки. Оно составляется в течение 30 рабочих дней и, в отличие от возражений, может быть предметом отдельного обжалования в суде.



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Важно помнить: абсолютно каждое лицо (а не только директор или иной уполномоченный представитель) имеет право обжаловать решение по акту проверки, если считает, что оно нарушает его права и (или) законные интересы. В акте проверки, как правило, указываются лица, действия (бездействие) которых, по мнению проверяющего, повлекли нарушение законодательства. Соответственно, в первую очередь им и рекомендуется обжаловать решение.

Организация также вправе обжаловать результат проверки. При решении вопроса, кому лучше обращаться в суд, следует учитывать и размеры госпошлин. Если заявителем выступает организация, размер госпошлины составляет 20 базовых величин (в январе 2021 года это 580 бел. рублей), для физических лиц госпошлина составляет 5 базовых (145 бел. рублей).

Подавать жалобу можно в вышестоящий орган (в течение 30 дней) и/или в суд (в течение одного года). Нужно учитывать, что по результатам рассмотрения жалобы также может быть назначена дополнительная проверка. И в отличие от суда, жалоба в вышестоящем органе рассматривается без участия проверяемого. В то же время если вы решили обжаловать решение в вышестоящем органе — дождитесь результата рассмотрения жалобы и только потом обращайтесь в суд.

Важно! Основанием для подачи жалобы является нарушение закона и нарушение прав (законных интересов) лица, обратившегося в суд. Только наличие двух этих обстоятельств в совокупности может повлечь признание решения по акту проверки незаконными.

В качестве примера приводим наши кейсы по оспариванию результатов проверки.

Кейс 1. Нарушение порядка проведения проверки

В отношении компании, находящейся в процессе ликвидации, была проведена проверка, составлен акт и вынесено решение о взыскании налогов, исчисленных расчетным методом (в связи с непредоставлением документов). Налоговый орган указал, что проверяемый отсутствовал по месту регистрации и не предоставил документы для проверки.

Нами было подано заявление в суд с просьбой отменить решение, поскольку был нарушен порядок истребования документов. Ведь при отсутствии проверяемого субъекта по месту нахождения в предписании производится соответствующая запись. В данном случае такая запись отсутствовала.

Нам удалось доказать, что налоговые органы не выполнили все обязательства, предусмотренные налоговым законодательством (не был доказан факт направления в адрес ликвидатора проверяемого требования о предоставлении конкретного перечня документов), и в связи с этим нельзя применять расчетный метод при исчислении подлежащих уплате налогов.

В рассматриваемом деле суд по ходатайству сторон назначил дополнительную проверку, результаты которой полностью устроили проверяемого.



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Кейс 2. Неправильное применение срока для взыскания налогов

Проверка организации была назначена в декабре 2019 года. Проверяемый период был правильно определен — с 01.01.2014 по 01.11.2019. Однако решение по акту проверки было вынесено только в апреле 2020 года, согласно чему были взысканы налоги за период с 01.01.2014 по 01.12.2019 (при этом основная часть налогов была взыскана за период 2014 года).

Нами было подано заявление в суд, в котором мы, с одной стороны, не оспаривали правильность проверяемого периода, но, с другой стороны, указали на незаконность взыскания налогов за 2014 год. Мы сослались на норму Налогового кодекса, согласно которой взыскание налога не производится, если требование о его уплате не предъявлено в течение пяти лет со дня истечения срока уплаты. Поскольку срок уплаты налогов за 2014 год истек в марте 2015 года, взыскивать их в апреле 2020 года прямо запрещено.

После проигрыша дела в суде первой и апелляционной инстанций мы получили полное удовлетворение наших требований в Верховном суде — решение налогового органа в части взыскания налогов за 2014 год полностью отменено.

Эти примеры свидетельствуют о том, что при наличии оснований можно и нужно обжаловать результаты проверок. Но еще лучше — правильно к ним готовиться и грамотно избирать тактику поведения.

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