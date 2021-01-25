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"Поминальная молитва" о 6 миллионах: концерт памяти жертв Холокоста - видео

25.01.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Несмотря на пандемию и другие сложности, вечер памяти жертв Холокоста прошел в белорусской столице. Это уже традиционный концерт, в Минске он проходит в четвертый раз. Оркестр собирается каждый год специально для концерта.

По традиции в программе концерта исполняются в том числе произведения белорусских авторов. В этом году со сцены исполнили кантату "Дневник любви2 Моисея Вайнберга. Она посвящена памяти детей, погибших в Освенциме. Трагические слова кантаты звучали в исполнении детского хора.

© Sputnik / Валерий Мельников
Пронзительные строки, классика и уникальная инсталяция памяти жертв Холокоста

Прозвучал также "Кадиш" польского композитора Кшиштофа Пендерецкого. Кадиш - это поминальная молитва, и сегодня он звучал в память обо всех жертвах Холокоста. Их - шесть миллионов.

На сцену поднимались солисты Большого театра - Татьяна Гаврилова и Юрий Городецкий, актер-купаловец Александр Подобед.

Тяжелую память оттеняла музыка жизни - скрипичный концерт израильского композитора Авнера Дормана.

Еще одно монументальное произведение, которое занимало почти все отделение - симфоническая поэма "Боль земли" на музыку Игоря Левина. Она посвящена событиям в Змиевской балке - массовой казни под Ростовом, во время которой было убито около 27 тысяч евреев.

Музыканты активно включились в работу над концертом. Дирижирует оркестром в этом году Бомсок Йи.

Ежегодно на вечере памяти присутствовали узники концлагерей, они могли подняться на сцену и рассказать свою историю. В этом году из-за пандемии их решили обезопасить, однако желающие все же смогут послушать концерт в записи. 

Фрагменты вечера памяти уже сейчас можно посмотреть на видео Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Концерт памяти жертв Холокоста мог не состояться, но организаторы решили, что в сложные времена эта уже традиционная встреча в филармонии может стать для многих...
 
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