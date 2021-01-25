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В Гомельском районе на пожаре пострадал хозяин дачного дома
Источник материала: БT
Предварительно, причина возгорания - нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Пламя быстро охватило дом. Хозяин покинул постройку до приезда бойцов МЧС. Однако мужчине все же потребовалась помощь врачей - у него термические ожоги тела. Спасатели ликвидировали пламя, но уничтожена крыша и веранда.
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Предварительно, причина возгорания - нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Пламя быстро охватило дом. Хозяин...
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