В Гомельском районе на пожаре пострадал хозяин дачного дома

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Предварительно, причина возгорания - нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Пламя быстро охватило дом. Хозяин покинул постройку до приезда бойцов МЧС. Однако мужчине все же потребовалась помощь врачей - у него термические ожоги тела. Спасатели ликвидировали пламя, но уничтожена крыша и веранда.