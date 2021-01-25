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Пьяным и бесправникам не место за рулем

25.01.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

16 человек погибли, еще 69 получили травмы по вине нетрезвых водителей, и это только в Гомельской области - статистика 2020 года. В целях профилактики и укрепления транспортной дисциплины в регионе 22 января началась кампания "Пьяному и бесправному не место за рулем". Продлится до 31 января.

В этом году ГАИ уже задержала 138 человек нетрезвыми за рулем, в 22 случаях пьяные автомобилисты стали участниками аварий

И напомним, что с  1 марта вступит в силу обновленный КОАП. Что это значит? Предусмотрен дифференцированный подход к ответственности в зависимости от степени опьянения в момент нарушения. 0,3-0,8 промилле - штраф до 100 базовых величин. В случае степени опьянений от 0,8 промилле и выше штраф составит 200 базовых и срок лишения права управления 5 лет.


 
 
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16 человек погибли, еще 69 получили травмы по вине нетрезвых водителей, и это только в Гомельской области - статистика 2020 года. В целях профилактики и укрепления...
 
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