Пьяным и бесправникам не место за рулем

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16 человек погибли, еще 69 получили травмы по вине нетрезвых водителей, и это только в Гомельской области - статистика 2020 года. В целях профилактики и укрепления транспортной дисциплины в регионе 22 января началась кампания "Пьяному и бесправному не место за рулем". Продлится до 31 января.



В этом году ГАИ уже задержала 138 человек нетрезвыми за рулем, в 22 случаях пьяные автомобилисты стали участниками аварий

И напомним, что с 1 марта вступит в силу обновленный КОАП. Что это значит? Предусмотрен дифференцированный подход к ответственности в зависимости от степени опьянения в момент нарушения. 0,3-0,8 промилле - штраф до 100 базовых величин. В случае степени опьянений от 0,8 промилле и выше штраф составит 200 базовых и срок лишения права управления 5 лет.