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Спасен на пожаре мужчина в Волковыске

25.01.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Бойцы МЧС получили сообщение о возгорании в пятиэтажке по улице Котовского. Когда спасатели приехали на место, дым вырывался из окон квартиры на втором этаже. Хозяин жилища был внутри, его обнаружили на полу без сознания. Его вынесли на свежий воздух и передали врачам. С ожогами пострадавшего увезли в больницу. В результате пожара уничтожена часть имущества, в квартире закопчены стены. Нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов - возможная причина возгорания.
 
 
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Бойцы МЧС получили сообщение о возгорании в пятиэтажке по улице Котовского. Когда спасатели приехали на место, дым вырывался из окон квартиры на втором этаже. ...
 
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