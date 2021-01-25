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Неосторожное обращение с огнем - предварительная причина смертельного пожара в Борисове
Источник материала: БT
Погибли четыре человека. По данным СК, сообщение о возгорании дома в райцентре поступило в субботу утром. На месте происшествия работала Следственно-оперативная группа и эксперты. Работу координировал начальник УСК по Минской области Андрей Лис.
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Погибли четыре человека. По данным СК, сообщение о возгорании дома в райцентре поступило в субботу утром. На месте происшествия работала Следственно-оперативная...
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