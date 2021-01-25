ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Брестские таможенники не пропустили грузовик с измененным вин-номером

25.01.2021 10:35 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Автомобиль DAF следовал из Польши через пункт пропуска "Козловичи". Водитель предоставил необходимые на груз бумаги. Продукцию перемещали на законных основаниях. Однако внимание правоохранителей привлек вин-номер тягача. Транспорт отправили на экспертизу. В ходе проверки стало понятно, что идентификационный номер был изменен. Предварительно, стоимость изъятого до решения суда автомобиля около 75 тысяч рублей. Начат административный процесс.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль DAF следовал из Польши через пункт пропуска "Козловичи". Водитель предоставил необходимые на груз бумаги. Продукцию перемещали на законных основаниях....
 
Новости дня
Новости разные
 
Совещание Лукашенко с руководством Совмина: какие «проекты будущего» обсуждались?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by