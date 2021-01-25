Sony собирается выпустить конкурента iPhone 12 mini. Что это будет за смартфон

Источник материала: Tut.by

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры следующего предполагаемого смартфона Sony с относительно небольшим экраном. Этот гаджет якобы собирается бороться за внимание покупателей с iPhone 12 mini от Apple.





Устройство войдет в серию Xperia Compact, в которой и раньше выходили миниатюрные гаджеты. Правда, в последнее время эту линейку не баловали новинками — девайс под названием XZ2 Compact вышел еще в 2018 году.

Новинка, судя по словам инсайдера, будет выполнена в привычном дизайне Sony с прямыми гранями корпуса. Ее габариты составят 140×68,9×8,9 мм. Диагональ экрана при этом будет равняться 5,5 дюйма. Для сравнения: у iPhone 12 mini стоит панель на 5,4 дюйма.





Точные «железные» характеристики нового Compact не разглашаются. Известно только, что на задней стороне корпуса разместится основная камера из двух фотомодулей. Разрешение одного их них — 13 Мп. Селфи-камера в вырезе-капле якобы будет на 8 Мп. А еще в девайсе, предположительно, не собираются отказываться от 3,5-мм разъема для наушников. Датчик отпечатков пальцев совместят с клавишей питания.





Точная дата анонса новинки не называется. Но возможно, что ее представят в феврале в рамках выставки MWC, а продавать начнут уже в марте.