«Ты дура». Как чемпионку Беларуси по кикбоксингу и муай-тай судили за цветок Тарайковскому

Источник материала: Салiдарнасць

Фельдшера бригады скорой помощи, мирового призера и чемпионку Беларуси по кикбоксингу и муай-тай Анастасию Калашникову оштрафовали за цветок Александру Тарайковскому.





Фельдшер бригады скорой помощи Анастасия Калашникова. Фото из Instagram

В воскресенье, 17 января, в 16: 00 Анастасия Калашникова возвращалась домой после встречи с подругой. На станции метро «Пушкинская», от которой она хотела пройтись пешком, ее огорчили разбросанные и растоптанные цветы на месте народного мемориала Александру Тарайковскому. Не отрываясь от телефонного разговора с мамой, она приобрела в переходе цветок и положила рядом с переходом. Анастасию задержали.

«Их тут много, а я одна»

— Я положила цветок, подняла голову и увидела девушку, которая, внимательно за мною наблюдая, схватилась за телефон. Я сразу поняла, что что-то не то, — вспоминает события перед своим задержанием Анастасия Калашникова.

Девушка увидела бус, который вывернул со стоянки и поехал в ее сторону. Настя направилась другой дорогой. Тайная девушка пошла за нею, стараясь скрывать лицо.

— Мне удалось завернуть, чтобы из буса меня уже не было видно. Но когда я обернулась, девушка была за спиной. Я навела телефон на нее, хотя он был выключен, я не фотографировала. Она же начала отдаляться, прятать лицо в капюшон куртки и что-то говорить по телефону.

В этот же момент, вероятно, бус и поехал. Ведь я дошла до остановки, и тут же с диким визгом тормозов бус остановился, оттуда выскочили и забрали меня, — рассказывает Анастасия.

Кто и за что схватил и задержание ли это, девушке не объясняли. Но и не трогали. Как она считает, ничего особо ей не могли сделать, так как работали нагрудные видеофиксаторы.

Один из силовиков завел разговор о «своих героях». Когда Анастасия сказала, что не понимает его, получила в свой адрес оскорбление: «Ты дура».

— Я половины не понимала, что он мне говорил: о каких-то героях, которые кого-то расчленили, кого-то сожгли. Про какого-то маньяка из Бреста, который умер, и теперь он для него герой.

Я подумала, что раз он начинает злиться, когда я задаю вопросы, мне просто нужно кивать головой. Ведь их здесь много, а я одна. Поэтому всю дорогу до РУВД я кивала головой, — говорит девушка.

«Еще не подписала протокола, а с меня уже посрывали шнурки»

Вскоре Анастасию доставили во Фрунзенский РУВД Минска, где даже не стали составлять протокола. Но она сразу поняла, что поедет на Окрестина, так как в кабинете, куда ее завели, тут же стали снимать шнурки и забирать вещи.

— Никто ничего не объяснял, за что задержана, что к чему. Я еще не подписала протокола, а с меня уже посрывали все шнурки, – отмечает Анастасия.

Так же быстро девушку должны были перевезти в изолятор. Однако не нашлось свободных конвоиров, поэтому до вечера она была в РУВД. Хотя родным говорили, что всех задержанных давно этапировали на Окрестина.





Бой Анастасии Калашниковой. Фото из Instagram

Относятся как к преступникам

В изоляторе правонарушителей Анастасию и еще трех задержанных разместили в камере на пять мест. Перед самым подъемом подселили еще двух девушек. Но это даже ничего, признается героиня, ведь спать по одному было невыносимо от холода. К тому же никому из них не выдали матрасов.

Поела Настя лишь однажды — завтрак, на который давали кашу и хлеб. На обед девушка не попала из-за судебного заседания.

— Отношение как к преступникам. Они считают, что мы должны знать, как себя вести. Их ужасно раздражало, что мы не поднимаемся, когда кто-то заходит в камеру.

Они не могли определиться, как нам стоять у стены — с руками за спиной или с руками на стене. Поэтому нам каждый раз за это доставалось, ведь один кричит «Руки на стену!», второй: «Вы что, дуры?! Руки за спину!».

Мы не понимали, что нам делать. А у них все на криках, все грубо. Учитывая, что они и между собой так разговаривают, то это, скорее, профессиональная деформация, чем ненависть конкретно к нам, — считает Анастасия.

Приходил к девушкам в камеру начальник Центра изоляции — по какому поводу, никто из задержанных не понял. Как отмечает Анастасия, он много оскорблял, называл «борцами и глупыми». И даже сыпанул угрозами одной ее сокамернице за то, что та отреагировала улыбкой на его слова.

— Никто не понял, что он пытался донести до нас, так как он очень сложно формулировал мысли. И была дилемма: то ли у него проблемы с речью, то ли у нас — с пониманием. В какой-то момент я подумала, что не понимаю ни одного его вопроса, потому что не выспалась. Но позже выяснилось, что все были в таком же недоумении, — рассказывает девушка.

— Затем он сказал, что если бы мы с флагами по городу бегали, то он простил бы это. А раз «цветы выродку» носим, то будем сидеть.

«Ясно, что звездой БТ мне не стать»

Приезжали на Окрестина, как считает Анастасия, из какого-то пресс-центра: очевидно, для видео, которые после крутят по БТ. Задержанных по очереди заводили в комнату и садили напротив включенной видеокамеры.

— Там сидел человек. В утопических фильмах есть забавные персонажи: с блаженными глазами, натянутой улыбкой и в очень красивом костюме. Мы воняем бомжами, с грязными головами, а он говорит: «Приветствую! Давайте поговорим, пообщаемся по-дружески».

Я смотрела на него и думала, что шла на третий этаж в тапках 49-го размера, спотыкалась — за что на меня кричали, при этом с руками за спиной и опущенной головой… Приятная будет у нас дружеская беседа, — описывает встречу девушка.

Человека с камерой интересовали обстоятельства задержания, и понимает ли Анастасия, что нарушает закон. Девушка ответила, что не понимает, какую статью закона могла нарушить тем, что положила цветок на снег. Это удивляло и возмущало силовиков, подчеркивает она, ведь каждый из них спрашивал, знала ли девушка Тарайковского лично.





Анастасия Калашникова на работе. Фото из Instagram

— Их это искренне возмущало, они не понимали, как можно нести цветы человеку, которого не знаешь. Еще приводились какие-то странные примеры. Мол, цветы к дороге носят погибшим в ДТП детям.

На это нашлось ответить только то, что на «Пушкинской» не умирали дети, поэтому цветов им не ношу, да, наверное, и не буду, потому что за это же могут задержать. Это же, выходит, нарушение закона.

Мой ответ не понравился. Со мною очень быстро попрощались. Очевидно, звездою БТ мне не стать, — рассуждает Анастасия.

«Меня все время убеждали, что я нарушила закон»

Судебный процесс над Анастасией Калашниковой начался на следующий день после обеда. Девушка обрадовалась адвокату, в ее ситуации он сыграл решающую роль. Правда, наедине их не оставили: во время, отведенное на знакомство с делом и вырабатывание стратегии защиты, с ней в комнате были работники изолятора.

— По судье было видно, что она совсем не заинтересована в моем деле, кажется, даже не слушала меня, переспрашивала одно и то же несколько раз. На тот момент я как-то не догадалась спросить ни ее, ни охранников, но… На протяжении всего моего заключения меня все время уверяли, что я нарушила закон. Вполне вероятно, я не отрицаю, что знаю не все законы.

Однако если я своими действиями — приобретением цветка и возложением его на снег — нарушила закон, то зачем свидетель врет? Ради чего тогда свидетель, чтобы меня обвинить, говорил, что я показывала какие-то знаки солидарности, но не уточнил, какие именно? Что я всячески привлекала внимание водителей, провоцировала и так далее. Зачем? — рассуждает Анастасия.

Несмотря на противоречия в протоколе, из нынешней практики приговоров девушка морально готовилась к аресту на сутки. Однако адвокат сумел развалить обвинение на недостатках и нарушениях в протоколе, а также на отсутствии доказательств правонарушения.

— Я так понимаю, что они должны были доказать, что это был действительно пикет, что своими действиями я чего-то хотела добиться. Я же сказала просто, как это было: я выразила скорбь по погибшему человеку. Странно делать это каким-то политическим актом.

К тому же был непонятен свидетель, который в двух капюшонах, маске и шарфе сумел опознать меня по фото в паспорте. Но самое главное, как мне сказал адвокат — мой протокол был пуст, в нем не значилось, что я делала, только статья и формулировка, что якобы я была с цветком, принимала участие в пикете, а каким образом, и что делала — неизвестно, — объясняет Анастасия.

Девушка получила 870 рублей штрафа по статье 23.34. Такое наказание удивило не только ее, но и работников изолятора.

25 суток за шарф

В ожидании этапирования из РУВД на Окрестина Анастасия Калашникова познакомилась с Полиной Лойко, фельдшером другой подстанции скорой помощи. Ее вместе с подругой задержали там же, у станции метро «Пушкинская», когда девушки возвращались домой и даже не останавливались у народного мемориала.





Полина Лойко. Фото: t.me/euroradio

Причин задержания не объясняли. Как уже после начали догадываться в изоляторе девушки, вероятно, внимание силовиков привлек шарф Полины — красный в белые квадраты.

— Она и подумать не могла о таком, говорила, что этот шарф ей связали очень давно, — говорит Анастасия.

Приговор 25 суток административного ареста получился у Полины суммарно по двум протоколам — за участие в несанкционированном массовом мероприятии и за неповиновение милиционерам. Как утверждает Анастасия, никто даже не скрывал, что повторно задержанным назначат 25 дней заключения.

— Хорошо, что Полина шла со смены, как я понимаю. Ведь с собою у нее были носки, трусы и зубная щетка. Только пасты не было.

Когда она поняла, что вещи на Окрестина взять с собой не дадут, то прямо в бусе начала их натягивать на себя. Ну, конечно, вторые трусы ей не дали надеть, но носки сумела.

Разрешили взять прокладки. Поэтому хоть какой-то гигиенический набор у нее получился, — рассказывает девушка.





Акция солидарности. Фото: instagram.com/bymedsol

В целом все задержанные в тот день старались держаться бодро и с юмором относиться к ситуации, поддерживать друг друга:

— С нами была женщина, которая постоянно переживала, что ее дочь останется без обуви. Ее задержали по дороге на ярмарку, она просто остановилась посмотреть. Все переживала, что если присудят штраф, то за что же она купит сапоги.

Но милиционеры заверили, что ее отпустят, а когда стало понятно, что они ее обманули — она так искренне расстроилась. Именно из-за лжи. А они над ней смеялись. Потом женщина вспомнила, что у нее на кофте пятно, а на Окрестина нужно раздеваться. Так неловко ей было.

А мы шутили сами над собой. Мол, посмотрите, как я подготовилась: в белом спортивном костюме, и белье нижнее по цвету совпадает, хотя не стыдно будет раздеться. Это как-то веселило: в такой ситуации без шуток, наверное, никак.