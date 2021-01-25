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Командир минского ОМОНа об увольнениях милиционеров: «Это просто фейки»

25.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В сюжете гостелеканала командир минских омоновцев Дмитрий Балаба рассказал о подготовке к весне.

Государственный телеканал СТВ снял сюжет о работе сотрудников ОМОН. «Они наш спокойный сон и мирная жизнь» — уже к концу первой минуты сюжет переходит к событиям августа 2020-го.

— Бойцы ОМОН первыми бросились защищать родную страну и не допустили хаоса, — звучит на фоне кадров первых стычек у стелы.

Командир минского ОМОНа об увольнениях милиционеров: «Это просто фейки»

В сюжете появляются сотрудники ОМОНа без масок, но и без имен. Они рассказывают об «обезумевшей толпе», «истеричных женщинах», о том, как им «прилетало» камнями и бутылками.

— За щитами и масками бойцы ОМОНа никогда не прятались, — утверждается в сюжете. 

Командир минского ОМОНа об увольнениях милиционеров: «Это просто фейки»

В расположение ОМОНа на экскурсию пригласили гражданских — «патриотов», как говорится в передаче. Некоторые из них не жалеют эмоций: «Настолько добрые лица, настолько добрые глаза».

В конце сюжета его автор Оксана Семашко распросила командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Тот для начала поблагодарил «патриотов»:

— Это настоящие герои своей страны, настоящие герои Республики Беларусь. Которые, несмотря ни на что – несмотря на плохую погоду, дождь, слякоть, зиму — выходили, поддерживали всячески ребят. Всячески показывали свою поддержку, приезжали и поили их горячим чаем, привозили что-то домашнее и просто пытались их угостить во время несения службы. Я скажу честно: низкий поклон этим людям и огромные слова благодарности.

Говоря о предстоящей весне, Балаба заверил:

— Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным.

Также он ответил на вопрос о публикациях в «СМИ с иной позицией» об увольнениях милиционеров:

— Это просто фейки. Даже в Telegram-каналах было уже опровержение о том, что неправильно была подсчитана статистика. В любой гражданской организации идет постоянное движение, передвижение. Кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые.

На данный момент могу сказать только одно, что динамика комплектования подразделения даже лучше, что в прошлом и позапрошлом годах.

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В сюжете гостелеканала Дмитрий Балаба рассказал о подготовке к весне.
 
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