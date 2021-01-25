В Москве найден погибшим актер и комик Александр Шаляпин

В Москве в собственной квартире было обнаружено тело актера и комика Александра Шаляпина.





41-й стендапер был найден супругой.

Ряд телеграм-каналов сообщает, что тело было найдено в крови. Полиция проводит проверку на предмет суицида.

В фильмографии Шаляпина полусотня картин и сериалов, среди которых «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2», «Карпов».