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В Москве найден погибшим актер и комик Александр Шаляпин
Источник материала: Навiны
В Москве в собственной квартире было обнаружено тело актера и комика Александра Шаляпина.
41-й стендапер был найден супругой.
Ряд телеграм-каналов сообщает, что тело было найдено в крови. Полиция проводит проверку на предмет суицида.
В фильмографии Шаляпина полусотня картин и сериалов, среди которых «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2», «Карпов».
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В Москве в собственной квартире было обнаружено тело актера и комика Александра Шаляпина.
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