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В Москве найден погибшим актер и комик Александр Шаляпин

25.01.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Москве в собственной квартире было обнаружено тело актера и комика Александра Шаляпина.

В Москве найден погибшим актер и комик Александр Шаляпин

41-й стендапер был найден супругой.

Ряд телеграм-каналов сообщает, что тело было найдено в крови. Полиция проводит проверку на предмет суицида.

В фильмографии Шаляпина полусотня картин и сериалов, среди которых «Бумер-2», «Сваха», «Любовь как любовь», «Глухарь-2», «Карпов».

 
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В Москве в собственной квартире было обнаружено тело актера и комика Александра Шаляпина.
 
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