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Лобовое столкновение Opel и Peugeot на трассе: пострадала женщина (видео)
Источник материала: Onliner
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За рулем Opel Vectra находился водитель 1999 года рождения, Peugeot 405 управлял автомобилист 1985 года рождения. Судя по повреждениям транспортных средств, удар был лобовым.
— В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, в Peugeot оказалась зажата пассажирка, женщина 1960 года рождения, — рассказали в МЧС. — Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали ее и передали затем работникам скорой медицинской помощи.
Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована.
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