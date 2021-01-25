Лобовое столкновение Opel и Peugeot на трассе: пострадала женщина (видео)

Источник материала: Onliner

В МЧС сообщили о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 24 января около 21:00 на трассе Р31 (Бобруйск — Мозырь — граница Украины), в двух километрах от деревни Тидов Калинковичского района. Столкнулись Opel и Peugeot.

За рулем Opel Vectra находился водитель 1999 года рождения, Peugeot 405 управлял автомобилист 1985 года рождения. Судя по повреждениям транспортных средств, удар был лобовым.

— В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, в Peugeot оказалась зажата пассажирка, женщина 1960 года рождения, — рассказали в МЧС. — Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали ее и передали затем работникам скорой медицинской помощи.

Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована.











