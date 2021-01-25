ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Польши призвал ЕС усилить санкции в отношении России

25.01.2021 10:57 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент Польши Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России из-за задержания критика Кремля Алексея Навального и действия силовиков во время акций протеста в России 23 января.

«Единственный способ - это заставить соблюдать международное право. Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб — с помощью санкций. Поэтому мы готовы помочь достичь консенсуса по этому вопросу», - заявил Дуда в интервью Financial Times в воскресенье, 24 августа, передает DW.

Президент Польши также убежден в том, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель должен пересмотреть свои намерения относительно визита в Россию в следующем месяце, если Кремль не освободит Навального.

Ранее с призывом рассмотреть возможность новых санкций в отношении Москвы, если Навального не освободят, выступили министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы.

Министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить свою совместную ответ на задержание Навального на заседании Совета ЕС в понедельник, 25 января.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Польши Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России из-за задержания критика Кремля Алексея Навального и действия силовиков во...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наша норма — 120 комментов в день»: из жизни кремлевского тролля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by