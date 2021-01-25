Президент Польши призвал ЕС усилить санкции в отношении России

Источник материала: АФН

Президент Польши Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России из-за задержания критика Кремля Алексея Навального и действия силовиков во время акций протеста в России 23 января.

«Единственный способ - это заставить соблюдать международное право. Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб — с помощью санкций. Поэтому мы готовы помочь достичь консенсуса по этому вопросу», - заявил Дуда в интервью Financial Times в воскресенье, 24 августа, передает DW.

Президент Польши также убежден в том, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель должен пересмотреть свои намерения относительно визита в Россию в следующем месяце, если Кремль не освободит Навального.

Ранее с призывом рассмотреть возможность новых санкций в отношении Москвы, если Навального не освободят, выступили министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы.

Министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить свою совместную ответ на задержание Навального на заседании Совета ЕС в понедельник, 25 января.