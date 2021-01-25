Как считают в Следственном комитете, еще 1 сентября 2020 года Владимир Михалко, во время, когда в отношении него велся административный процесс, на улице Советской, в районной больнице, в здании РОВД и в других общественных местах в присутствии других граждан многократно публично в словесной форме высказывал оскорбления в адрес Лукашенко.





По данным следователей, Михалко в это время находился в состоянии алкогольного опьянения.





О поступке Михалко вспомнили только почти через три месяца, когда районный отдел Следственного комитета завел в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса. На то время Владимир Михалко скрывался и сразу задержать его милиционерам не удалось.





21 декабря 2020 года следователь по особо важным делам Речицкого районного отдела Следственного комитета Дмитрий Локтев вынес решение о проведении обыска в одном из частных домов, где по его мнению мог скрываться Михалка. Там его нашли и задержали.





По данным правозащитников, сейчас Владимир Михалко содержится в гомельском СИЗО. Согласно части 1 статьи 368 мужчине может грозить до двух лет заключения.