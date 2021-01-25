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Цена за квадратный метр жилья с господдержкой в этом году не превысит Br1152. Это в Руденске?

25.01.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2021 году не превысит Br1152 - министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Что касается государственной поддержки и строительства жилья с государственной поддержкой, то в 2021 году цена за квадратный метр не превысит Br1152. Тем самым мы выполним показатель по соотношению стоимости 1 кв.м с господдержкой и среднемесячной заработной платы", - цитирует interfax.by Пархамовича.

Что касается коммерческого жилья, подчеркнул министр, "цену будет формировать спрос и стоимость основных строительных материалов, из которых строится это жилье".


Новостройка в Смолевичах

Как сообщалось, в 2021 году в стране планируется построить 4 млн кв.м жилья. Кроме того, будет возведено 95 тыс. кв.м арендного жилья за счет бюджетных средств.
 
 
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Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2021 году не превысит Br1152 - министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в эфире телеканала ОНТ в...
 
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