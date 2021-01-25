ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Семейная идиллия: Ирина Шейк и Брэдли Купер провели день вместе

25.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Свершилось то, о чем грезили поклонники российской супермодели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера: знаменитые "бывшие" весело провели время в компании общей дочери.

© AFP 2020 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Ирина Шейк показала самый модный головной убор зимы-2021

Отношения Шейк и Купера начались в 2015 году. Спустя несколько лет звезды стали родителями дочки Леи. В 2019 году Шейк и Купер объявили о своем разрыве, после чего актера заподозрили в связи с певицей Леди Гагой. Однако слухи об измене звезды "Мальчишника в Вегасе" не подтвердились, а пара решила остаться друзьями.

Новая встреча "друзей" состоялась в прошедший уик-энд: Шейк и Купер провели время вместе с дочкой и попали в объективы вездесущих папарацци.

Экс-возлюбленных подловили в тот момент, когда они покидали апартаменты Шейк в центре Нью-Йорка. Сначала на улицу спустился Купер, после чего за ним последовала Шейк с дочкой. Семья села в машину актера и отправилась на прогулку.

Семейный уик-энд растрогал пользователей социальных сетей: некоторые поклонники предположили, что звезды сблизились и даже могут воссоединиться. К тому же, о личной жизни Купера и Шейк известно мало: ходили слухи, что Шейк встречалась с ловеласом Вито Шнабелем, а Купер крутил роман с экс-супругой Бена Аффлека. Но ни один из домыслов публики не подтвердился официально.

Читайте также: 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшие возлюбленные были замечены в центре Нью-Йорка вместе с маленькой дочкой Леей. Трогательное воссоединение запечатлели папарацци.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно VW после столкновения с Peugeot влетел в дерево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by