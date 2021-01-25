Семейная идиллия: Ирина Шейк и Брэдли Купер провели день вместе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Свершилось то, о чем грезили поклонники российской супермодели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера: знаменитые "бывшие" весело провели время в компании общей дочери.

Отношения Шейк и Купера начались в 2015 году. Спустя несколько лет звезды стали родителями дочки Леи. В 2019 году Шейк и Купер объявили о своем разрыве, после чего актера заподозрили в связи с певицей Леди Гагой. Однако слухи об измене звезды "Мальчишника в Вегасе" не подтвердились, а пара решила остаться друзьями.

Новая встреча "друзей" состоялась в прошедший уик-энд: Шейк и Купер провели время вместе с дочкой и попали в объективы вездесущих папарацци.

Экс-возлюбленных подловили в тот момент, когда они покидали апартаменты Шейк в центре Нью-Йорка. Сначала на улицу спустился Купер, после чего за ним последовала Шейк с дочкой. Семья села в машину актера и отправилась на прогулку.

Семейный уик-энд растрогал пользователей социальных сетей: некоторые поклонники предположили, что звезды сблизились и даже могут воссоединиться. К тому же, о личной жизни Купера и Шейк известно мало: ходили слухи, что Шейк встречалась с ловеласом Вито Шнабелем, а Купер крутил роман с экс-супругой Бена Аффлека. Но ни один из домыслов публики не подтвердился официально.

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