ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Нет уверенности, что такая машина нужна». В России рассказали, каким будет новый «ганшип»

25.01.2021 11:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министерство обороны России скорректировало требования к самолету непосредственной огневой поддержки, разрабатываемому на базе военно-транспортного самолета. Этот летательный аппарат задействуют для поддержки войск на поле боя. Артиллерийским огнем и управляемыми боеприпасами он будет поражать пехоту, укрепления и бронетехнику противника днем и ночью в любых погодных условиях. Работы по проекту начались еще в 2016 году. В 2019 году стало известно, что базой для него должен стать Ан-12, но позже выяснилось, что он не отвечает требованиям, предъявляемым к подобной технике. Об этом пишет ТАСС.


Фото: wikipedia.org

Как рассказали изданию источники в ОПК, в арсенал российского самолета непосредственной огневой поддержки, помимо 57-миллиметровой пушки, войдут управляемые авиационные средства поражения — высокоточные бомбы и ракеты. Ранее предполагалось, что данный самолет будет вооружен только артиллерийскими системами. Добавление же управляемых боеприпасов должно превратить машину в полноценный самолет огневой поддержки, способный поражать наземные цели днем и ночью в любую погоду.

Первый контракт на научно-исследовательские работы (НИР) по данной тематике был подписан между Минобороны и ПАО «Ил» еще в 2016 году (копия документа есть в распоряжении издания). В его рамках исследовалась сама возможность и целесообразность создания вооруженного артиллерией самолета. НИР были завершены и приняты оборонным ведомством в декабре 2017 года.

Новые планы создания самолета такого типа были озвучены летом 2019 года. Сообщалось, что на первом этапе исследований для него переоборудуют Ан-12, на который установят две 57-миллиметровые автоматические пушки.

«До сих пор нет уверенности, что подобная машина нужна нашим вооруженным силам, — рассказал эксперт Владислав Шурыгин. — Американцы создавали свой AC-130 для сил специальных операций. До сих пор он для поддержки спецопераций и применяется. Такие самолеты пригодны для атак на боевиков и террористов, но к войне с серьезным противником они совершенно не приспособлены».

Применение самолетов непосредственной огневой поддержки

Самолеты непосредственной огневой поддержки стали знамениты во время войны во Вьетнаме. Именно тогда в США впервые была разработана ударная версия военно-транспортных самолетов. Подобные машины с мощным вооружением могли долго патрулировать в воздухе и непрерывно обстреливать цели из пушек и пулеметов, кружа вокруг них. По скорости, дальности и огневой мощи они заметно превосходили вертолеты.

Но уже в начале 1970-х годов во Вьетнаме такие самолеты стали нести серьезные потери. Ответным огнем автоматических пушек, ракетами ПВО и переносными ЗРК удалось сбить шесть AC-130 и дюжину их предшественников AC-47.

Тем не менее применение самолетов непосредственной огневой поддержки продолжилось. Они оказались вновь активно востребованы в 2000-е годы во время войн США в Афганистане и Ираке, в операциях против террористов на Ближнем Востоке.

Сегодня наиболее современной моделью такого американского самолета является AC-130J Ghostrider. На них по-прежнему устанавливают мощную 105-миллиметровую гаубицу. Ее дополняет скорострельная автоматическая 30-миллиметровая пушка. Новая модификация, в отличие от машин времен войны во Вьетнаме, может применять также управляемые бомбы и ракеты. Запланировано принять на вооружение 32 самолета данного типа.

Необходимость таких самолетов была поставлена под вопрос после операции против террористов в Сирии. По обнародованной Пентагоном статистике, обычная ударная авиация, включая штурмовики A-10 Thunderbolt II, задействовалась там в интересах спецназа гораздо чаще, чем самолеты непосредственной огневой поддержки. Тем не менее отказываться от их применения американские военные не намерены.

В СССР велись эксперименты по вооружению военно-транспортных самолетов, но они не получили большого развития. ВВС страны ориентировались на противостояние с серьезным высокотехнологичным противником. При наличии тысяч бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей подобный специализированный самолет непосредственной огневой поддержки считался ненужным.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет огневой поддержки обладает огромной мощью, но она далеко не всегда применима.
 
Новости дня
Новости разные
 
Смарт часы помогли найти похищенную женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by