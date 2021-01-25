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На улице Калиновского автомобиль поехал на красный и сбил 17-летнюю девушку, водитель скрылся
Источник материала: Tut.by
Автомобиль сбил девушку на переходе в Минске, водитель с места аварии скрылся. Об этом
Происшествие случилось 24 января, около 17.40. По предварительной информации, водитель автомобиля двигался по улице Калиновского со стороны улицы Кнорина в направлении улицы Славинского. Напротив дома № 55 он выехал на регулируемый переход на красный сигнал светофора и сбил 17-летнюю девушку, которая шла на зеленый. После наезда водитель с места происшествия скрылся.
В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают местонахождение водителя. По имеющейся информации, он ехал на Renault 19 белого цвета, год выпуска — после 1993, транзитные номера, в регистрационном знаке присутствует цифра 5.
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Сейчас сотрудники ГАИ устанавливаюи местонахождение водителя. По имеющейся информации, он ехал на Renault 19 белого цвета, год выпуска - после 1993.
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