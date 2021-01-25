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В Гродно VW после столкновения с Peugeot влетел в дерево

25.01.2021 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей получил травмы при столкновении двух легковушек в Гродно, сообщили в ГАИ.


Авария произошла 24 января, около 12.45, на улице Горького. По предварительной информации, 36-летний водитель Peugeot ехал со стороны кольцевой развязки Горького — БЛК — Дубко. При перестроении из крайней левой полосы в крайнюю правую он не пропустил Volkswagen и столкнулся с ним. От удара последний вылетел за пределы дороги и врезался в дерево.


В аварии травмы различной степени тяжести получил 21-летний водитель Volkswagen. Парня госпитализировали.

 
Теги: Гродно
 
 
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В аварии травмы различной степени тяжести получил 21-летний водитель Volkswagen. Парня госпитализировали.
 
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