В Гродно VW после столкновения с Peugeot влетел в дерево

Источник материала: Tut.by

Один из водителей получил травмы при столкновении двух легковушек в Гродно, сообщили в ГАИ.





Авария произошла 24 января, около 12.45, на улице Горького. По предварительной информации, 36-летний водитель Peugeot ехал со стороны кольцевой развязки Горького — БЛК — Дубко. При перестроении из крайней левой полосы в крайнюю правую он не пропустил Volkswagen и столкнулся с ним. От удара последний вылетел за пределы дороги и врезался в дерево.





В аварии травмы различной степени тяжести получил 21-летний водитель Volkswagen. Парня госпитализировали.