Сколько будет стоить и когда выйдет новый «бюджетник» Apple - iPhone SE Plus

Источник материала: Tut.by

Apple может готовиться к анонсу нового относительно недорогого смартфона с поддержкой 5G-сетей — iPhone SE Plus. Примерные характеристики гаджета раскрыл ресурс Gizchina .



На фото iPhone SE (2020) с экраном на 4,7 дюйма

По версии издания, устройство обзаведется экраном на 6,1 дюйма с вырезом сверху, как у большинства нынешних смартфонов компании. Но и не исключается вариант с использованием сенсора Touch ID в клавише питания. Примерно так же эта функция реализована в актуальном iPad Air.

С процессором также все понятно. В Gizchina считают, что с большой долей вероятности аппарат оборудуют последним Apple A14 Bionic, как в iPhone 12. Еще один вариант — Apple A13 Bionic, как в оригинальном iPhone SE (2020). Впрочем, у А14 шансов больше из-за поддержки им 5G-сетей. Якобы iPhone SE Plus также сможет в них работать.

Основная камера в девайсе окажется одинарной (12 Мп), фронтальная — на 7 Мп. Не откажутся и от алгоритмов искусственного интеллекта для автоматического улучшения снимков. Также ожидается защита от воды и пыли (IP67) и три варианта цвета корпуса — черный, красный и белый.

Возможная стартовая цена iPhone SE Plus — 499 долларов. Время анонса — первая половина года.