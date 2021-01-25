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Какие курсы доллара и евро установили обменники 25 января
Источник материала: Tut.by
Курсы доллара и евро растут на торгах 25 января на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,25% — до 2,5539 рубля, евро укрепился на 0,42% — до 3,1117 рубля, а российский рубль снизился на 0,15% — до 3,4209 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.22.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,56 рубля (Абсолютбанк, Альфа-Банк, Paritetbank).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Банке Дабрабыт, Paritetbank — 2,555 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,18 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке, Белорусском народном банке — 3,115 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке, Технобанке, Paritetbank — 3,107 рубля.
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