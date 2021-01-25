Источник материала: Хартия'97

Андрей Суздальцев: Силовики могут ликвидировать Лукашенко и его клан 25.01.2021, 11:10

Андрей Суздальцев

Выбор у хунты небольшой.

Об этом пишет российский политолог Андрей Суздальцев в статье для сайта politoboz.com .

- Проводимая ныне тактика недопущения «Весеннего наступления» на самом деле способствует «взрыву» на рубеже марта-апреля 2021 года. Власти сами копают себе могилу, так как любые массовые выступления мгновенно вновь поставят вопрос о необходимости скорейшего транзита власти, что будет означать в той или иной степени мятеж белорусских силовиков.

Проблема в том, что транзит власти для силовиков, в любом случае оказавшихся «расходным материалом», означает расстрельные приговоры. Так что выбор у хунты небольшой. В первом случае силовики просто бросят А. Лукашенко и попытаются растворится на просторах Евразии. Во втором варианте, чтобы уйти от ответственности, белорусские силовики ликвидируют А. Лукашенко и его клан. Обращаем внимание на то, что при любом варианте хунта превращается в расстрельную микроволновку, что вообще-то характерно для подобного рода структур и является традиционной судьбой для участников игры с авторитаризмом.

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