Источник материала: Хартия'97

Как на белорусских СТО восстанавливают авто из Америки 25.01.2021, 11:03

Какие машины и в каком состоянии приезжают из-за океана?

Авто из США популярны, спору нет. Но какие машины и в каком состоянии приезжают из-за океана? Cайт abw.by посетил СТО, на которой ремонтируют американские автомобили.





"Несмотря на Covid и сложную политическую ситуацию, в 2020 году машины из США оставались востребованными, – рассказывает Евгений из компании CarsUsa. – Продажи даже выросли, поэтому в 2021-й мы смотрим с оптимизмом. Кроме того, из-за отмены пошлин белорусы массово начали заказывать электромобили. Но привезти – это одно дело, автомобиль нужно еще восстановить. Да, восстановление на СТО чуть дороже, чем в гаражах, зато есть качество и гарантии".

Журналисты отправились на СТО, чтобы посмотреть, как и какие машины из США здесь восстанавливают, что популярно для пригона из-за океана и о чем говорят мастера, которые эти авто ремонтируют.





"Машины берут совершенно разные, сложно сказать, что популярно, а что – нет, – говорит Валентин, соучредитель СТО и мастер кузовного ремонта с более чем двадцатилетним стажем. – Берут абсолютно все и в совершенно разном состоянии. Понятно, что машину из-под БЕЛАЗа, образно говоря, не восстановить. Но мы ремонтируем и сильно битые авто. Причем их можно отремонтировать так, что никаких проблем с геометрией кузова не будет. Если клиент не хочет восстанавливать безопасность, мы не беремся делать такую машину. Безопасность для нас на первом месте, мы ее восстанавливаем на 100 процентов. А насколько сильно битая машина, не столь важно. Нам даже больше нравятся тяжелые случаи – они позволяют не ржаветь в профессиональном плане, а развиваться. Соответственно и машины попадают к нам в разном состоянии, от слегка битых до тех, которые побывали в серьезном ДТП. Подушки восстанавливает специально обученный человек. Выборочно из партии новых пиропатронов ремней и подушек безопасности проверяли несколько деталей – все срабатывало как надо. Кроме того, рекомендуем делать антикоррозийную обработку, мы предоставляем на нее скидку до 30%. Причем на очень качественную – 3М и Wurth. Делаем на века!"





Сам Валентин уже давно ездит на американских машинах, сначала на Volkswagen Passat B6, сейчас на Honda Civic.

"Volkswagen Passat B6 пригнал в 2011 году и отъездил на нем 7 лет, – продолжает рассказ Валентин. – Пробег был 30 тысяч миль, а когда продавал, уже было 100 тысяч. Пригнал битым, сам восстановил – и больше в нем ничего не делал. Только масла, фильтры и колодки. Все! Очень надежная машина. Поэтому в 2018 году заказал Honda Civic из Америки. Восстановил и тоже больше ничего пока не делал. Катаюсь, только бензин заливаю. Причем ставил на него аналоги из Тайваня. Этих запчастей не нужно бояться, необязательно ставить "оригинал". Все зависит от того, как подготовить деталь. Я все сделал грамотно, поэтому за две зимы – ни "жука", ни ржавчинки".





Итак, какие же варианты находятся в работе? Конечно же, без Ford Fusion не обойтись. На стапеле стоит рестайлинговый автомобиль 2018 г.в. в средней комплектации SE. Этот экземпляр под ключ обойдется в 12.500$.

"Ford Fusion по-прежнему очень популярная модель. Под льготную растаможку можно пригнать машину 2017-2018 годов с 1,5-литровым мотором за 11.500-13.000 долларов с учетом ремонта. Все зависит от года, комплектации и степени повреждений", – комментирует Евгений.





"В машине биты две двери, удар был и в переднюю часть, – рассказывает о машине Валентин. – Также есть нюансы по подвеске, нужно менять подрамник. Два лонжерона согнуты в сторону. Подняли на стапель, лонжероны выровняли, геометрию восстановили.. Правый лонжерон был сломан вниз, была большая складка. Углеродистая сталь сложная в ремонте. Если не знать, как делать, можно сломать. Мы нашли способ работы с таким металлом. Но в подробности вдаваться не будем – секрет фирмы. Лонжероны Fusion можно выровнять".





Toyota C-HR – компактный кроссовер, которые обретает популярность на наших дорогах. Такой автомобиль можно пригнать от 14.000$ до 16.000$ под ключ.

"Конкретно этот экземпляр – 2018 года выпуска, с 1,8-литровым мотором, – говорит Евгений. – Ремонт ориентировочно тянет на 3-4 тысячи долларов. Обойдется автомобиль владельцу примерно в 15 тысяч долларов".









"Под замену – заднее правое крыло, ремонт правой передней двери, – комментирует Валентин. – Левая передняя часть – замена крыла и подвески. Причем передний бампер оказался целым. Но неприятный сюрприз – необходима замена подрамника. Увы, не все можно рассмотреть на фотографиях с аукционов, всегда нужно быть готовым к дополнительным вложениям. Благо цены на битые авто в США низкие, поэтому все равно получается выгодно".





Один из сильно битых автомобилей – Honda Accord. Сейчас этого уже и не скажешь, так как машина с большего сделана. Но удар в заднюю часть был очень сильным.









"Accord в максимальной комплектации Touring обходятся клиентам в 19-23 тысячи долларов с ремонтом, – говорит Евгений. – Более простые версии будут стоит от 17 тысяч долларов. В этой машине была проделана огромная работа с вырезанием четверти и "таза" под запасное колесо. Задняя часть была сильно смята при ударе. Но, как видите, сейчас и не скажешь, что багажника у авто не было. Обойдется эта машина клиенту примерно в 20 тысяч долларов".





Культовый американский маслкар Dodge Challenger – в ремонте на белорусской СТО. Машина 2019 года с 3,6-литровым мотором, полным приводом и пробегом 5 тысяч миль! Считай, новая. Первый раз заводилась при нас после доставки из США. Завелась с пол-оборота! Более подробно об этом автомобиле мы расскажем, когда он выедет за ворота сервиса.

"Такие машины в среднем обходятся от 19 до 26 тысяч долларов с ремонтом и под льготную растаможку. В данном случае только таможня потянула 8 тысяч долларов. А ведь есть еще 6,4-литровый мотор!" – вводит нас в курс Евгений.

"У авто несильный скользящий удар спереди, – комментирует Валентин. – Поврежден брызговик, крыло, капот и бампер. "Телевизор" тоже под замену. А вот подушки безопасности целые, ни одна не выстрелила".





Tesla Model 3 стоит в углу СТО и ждет запчасти для ремонта. Визуально вроде бы почти целая машина, но работы с ней предстоит немало.

"Цены на эту модель – от 25 до 35 тысяч долларов вместе с ремонтом. Цена зависит от года, батареи, привода и удара, – говорит Евгений. – Эта машина была бита и восстановлена в США, причем восстановлена не самым лучшим образом. Но клиент хотел именно этот вариант, чтобы изначально купить там его дешево. И это дорогая комплектация Long Range с запасом хода 560 километров. Все меняется и восстанавливается. В итоге до 30 тысяч долларов получаем Tesla Model 3, выпущенную в 2018 году, в дорогой комплектации и с минимальным пробегом".





Во дворе стояла еще одна Tesla, пока не доехавшая до дефектовки. Машина 2017 г.в. с обычной батареей вместе с ремонтом должна обойтись владельцу в районе 25.000$.





Еще один "народный" автомобиль из США – Ford Escape. Кроссовер немаленький, но при этом мотор 1,5-литровый, что удешевляет растаможку. А если еще по 140-му указу...

"Escape 2017 года в средней комплектации SE, – комментирует Евгений. – Такие авто обходятся клиентам вместе с ремонтом примерно от от 12 до 14 тысяч в зависимости от года, объема и комплектации".





"Весьма популярный автомобиль за счет 1,5-литрового мотора, – говорит Валентин. – Удар пришелся в усилитель, но оказались сдвинуты два лонжерона и брызговик. Лонжероны придется ровнять оба. Это один из нюансов практически всех Ford: если удар идет в усилитель бампера, даже касаясь края, он настолько крепок, что сразу же поворачивает лонжерон. Это не значит, что лонжероны сильно уходят в сторону. Сдвигаются они сантиметров на пять, что немного. Но мы восстанавливаем геометрию кузова, характеристики авто от этого не пострадают. Все будет восстановлено".





Пикапы тоже привозят из США. Ford Ranger 2019 г.в. растаможивался как пикап. Обойдется он до 30 тысяч долларов. Мотор 2,3-литровый, "автомат" и полный привод.

"В этом авто необходима замена переднего крыла, капота, заднего левого крыла, переднего бампера с "телевизором", лобового стекла, – комментирует Валентин. – Крыша требует ремонта, возможно, из-за открытия капота, есть вопросы и по ходовой части. Список немалый, но автомобиль довольно быстро будет приведен в порядок".





Скоро весна, а значит, пора выбирать двухколесного "коня". Мотоциклы из США тоже становятся все более популярными. Конкретно этот Harley-Davidson Sportster XL883 2019 года был поврежден минимально, пострадал лишь бак. Со всеми расходами он обойдется владельцу в 6500$. К слову, до конца февраля у CarsUsa действует скидка на услугу по пригону мотоцикла, стоимость которой составляет всего 300 рублей.

"Как видим, практически все машины восстанавливаются, в том числе и с точки зрения безопасности, – подводит итог Евгений. – Все зависит от бюджета клиента. Да, более целый автомобиль в итоге обойдется дороже. Те, кто ограничен в бюджете, заказывают варианты с сильными повреждениями. Даже с учетом более дорогого ремонта автомобиль выйдет в итоге дешевле. А что выбирать – целый, почти целый автомобиль или побывавший в более серьезном ДТП, – решать уже вам".

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