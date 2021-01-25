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Более 100 портретов политзаключенных развесили на деревьях в Барановичах
Источник материала: Хартия'97
Более 100 портретов политзаключенных развесили на деревьях в Барановичах
Фото прикрепили к деревьям бело-красно-белыми лентами.
Фотографии политзаключенных в Барановичах прикрепили к деревьям бело-красно-белыми лентами. Читатели
Напомним, по состоянию на 25 января в Беларуси признаны политическими заключенными 190 человек.
Напомним, Игорь Лосик – блогер, один из администраторов Телеграм-канала «Беларусь головного мозга». 25 июня задержан после обыска в своей квартире в Барановичах. Лосику предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК РБ («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти»).
25 декабря истекал максимальный срок его содержания под стражей. Но стало известно об очередном его обвинении по части 2 статьи 293 УК РБ («Приготовление к участию в массовых беспорядках»). 15 декабря в знак протеста против обвинения Лосик объявил голодовку. Она длится уже больше месяца. Игорь признан политзаключенным.
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Фото прикрепили к деревьям бело-красно-белыми лентами.
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