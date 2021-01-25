Источник материала: UDF



Виталий Уткин. Кадр из видео

Виталий Уткин на СТВ . «Я думаю, что часть населения тех стран, где политики выступали против чемпионата мира в Республике Беларусь, абсолютно не поддерживает точку зрения этих политиков и абсолютно по-другому на них сейчас посмотрели. Что можно выйти абсолютно на другие уровни политического плана и просто сказать, что это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом», — заявилна

«Просто логика. Мы говорим о логике политических движений, — продолжил он. — Возьмем Skoda. Во время войны, мы знаем, что они как ремонтировали технику немецко-фашистских захватчиков, так и выпускали легкие танки. И 200 танков были поставлены в ряды немецкой армии, которая воевала против белорусского народа…Nivea — зубные щетки, мыло, предметы личной гигиены тоже для вермахта».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутат: Отмена ЧМ по хоккею — месть нам за победу в Великой отечественной войне Напомним, Skoda и Nivea отказались спонсровать Чемпионат мира по хоккею.

Напомним, Skoda и Nivea отказались спонсровать Чемпионат мира по хоккею в случае, если он пройдет в Беларуси. Такое решение спонсоров стало одной из причин его переноса.