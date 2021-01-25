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Депутат: Отмена ЧМ по хоккею — месть нам за победу в Великой отечественной войне

25.01.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Депутат: Отмена ЧМ по хоккею — месть нам за победу в Великой отечественной войне
Виталий Уткин. Кадр из видео
Об этом заявил депутат Палаты представителей и глава Федерации хоккея Гомельской области Виталий Уткин.

«Я думаю, что часть населения тех стран, где политики выступали против чемпионата мира в Республике Беларусь, абсолютно не поддерживает точку зрения этих политиков и абсолютно по-другому на них сейчас посмотрели. Что можно выйти абсолютно на другие уровни политического плана и просто сказать, что это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом», — заявил Виталий Уткин на СТВ.


«Просто логика. Мы говорим о логике политических движений, — продолжил он. — Возьмем Skoda. Во время войны, мы знаем, что они как ремонтировали технику немецко-фашистских захватчиков, так и выпускали легкие танки. И 200 танков были поставлены в ряды немецкой армии, которая воевала против белорусского народа…Nivea — зубные щетки, мыло, предметы личной гигиены тоже для вермахта».


Напомним, Skoda и Nivea отказались спонсровать Чемпионат мира по хоккею в случае, если он пройдет в Беларуси. Такое решение спонсоров стало одной из причин его переноса.
 
 
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Напомним, Skoda и Nivea отказались спонсровать Чемпионат мира по хоккею.
 
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