Названы самые быстро ржавеющие авто

Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«За рулем»

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Самое слабое место у Lada Granta — непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Ржавчина может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала эксплуатации. По мнению издания, это связано с нестабильным качеством оцинковки. Тем не менее, автор материала подчеркивает, что «покупка удачной Гранты — во многом вопрос везения». В частности, он утверждает, что видел автомобили с пробегом более 100 000 километров, кузов у которых оставался в хорошем состоянии. Также издание советует выбирать лифтбек, а не седан, так как этот тип кузова, по мнению издания, лучше защищен от коррозии.Со схожей проблемой могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero, на которых, как подчеркивает журнал, ржавчина может появиться «через пару зим, а может не вылезти и через пять». Также отмечается, что, седан более склонен к коррозии, чем хэтчбек.Среди недорогих кроссоверов антилидером по проблемам с ржавчиной издание называет Skoda Yeti. Согласно материалу, у множество претензий на эту модель поступали в гарантийный период. Журнал также добавляет, что на проблемы с коррозией не влияет и место сборки авто.Из среднего ценового сегмента издание выделяет японскую Mazda 6, особенно первое поколение автомобиля. Первые «рыжие ласточки» могут появиться после двух-трех зим эксплуатации на усыпанных реагентами дорогах, а серьезные повреждения отмечаются после 6–7 лет при пробегах свыше 100 000 км. Быстрее всего окисление происходит со стороны днища.Абсолютным «чемпионом» по проблемам с коррозией журнал назвал российский внедорожник УАЗ «Патриот». Подчеркивается, что ржавчину находили на новых машинах, выпущенных до 2018 года.