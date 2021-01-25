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Названы самые быстро ржавеющие авто

25.01.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы самые быстро ржавеющие авто
Иллюстративное фото
Согласно материалу журнала «За рулем», проблемы со ржавчиной могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta. По второму еще недостаточно сведений, уточняет издание.

Самое слабое место у Lada Granta — непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Ржавчина может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала эксплуатации. По мнению издания, это связано с нестабильным качеством оцинковки. Тем не менее, автор материала подчеркивает, что «покупка удачной Гранты — во многом вопрос везения». В частности, он утверждает, что видел автомобили с пробегом более 100 000 километров, кузов у которых оставался в хорошем состоянии. Также издание советует выбирать лифтбек, а не седан, так как этот тип кузова, по мнению издания, лучше защищен от коррозии.

Со схожей проблемой могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero, на которых, как подчеркивает журнал, ржавчина может появиться «через пару зим, а может не вылезти и через пять». Также отмечается, что, седан более склонен к коррозии, чем хэтчбек.

Среди недорогих кроссоверов антилидером по проблемам с ржавчиной издание называет Skoda Yeti. Согласно материалу, у множество претензий на эту модель поступали в гарантийный период. Журнал также добавляет, что на проблемы с коррозией не влияет и место сборки авто.

Из среднего ценового сегмента издание выделяет японскую Mazda 6, особенно первое поколение автомобиля. Первые «рыжие ласточки» могут появиться после двух-трех зим эксплуатации на усыпанных реагентами дорогах, а серьезные повреждения отмечаются после 6–7 лет при пробегах свыше 100 000 км. Быстрее всего окисление происходит со стороны днища.

Абсолютным «чемпионом» по проблемам с коррозией журнал назвал российский внедорожник УАЗ «Патриот». Подчеркивается, что ржавчину находили на новых машинах, выпущенных до 2018 года.
 
 
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