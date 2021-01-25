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В Бобруйске родственники не могли найти задержанных в пятницу активистов: ни в ИВС, ни в суде

25.01.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Бобруйске родственники не могли найти задержанных в пятницу активистов: ни в ИВС, ни в суде
Фото: TUT.BY
Сегодня в 7.30 утра истек срок трехдневного пребывания под стражей задержанных в пятницу бобруйчан. Тогда в ИВС доставили не менее 15 человек, троих вечером отпустили. В чем именно обвиняют задержанных, до сих пор не известно. В их квартирах прошли обыски.

— Мы дежурим возле ИВС с 7 утра, никого не выпускали. Но нам говорят, что все освобождены, — рассказала Tut.by мама одного из задержанных.

Часть родственников дежурит возле здания суда на улице Тухачевского, куда, предположительно, должны были утром привести задержанных. Однако в суд никого из них тоже не доставили.

Родственники приняли решение писать заявления в о пропаже людей.

— Я был в квартире дочери во время обыска, — рассказывает Георгий Стригунов. Его дочь Алену задержали утром 22 января. — Когда ее забирали, какой-то майор сообщил, что ее опросят и отпустят. Уже истекло 72 часа с момента задержания, и я не знаю, где она.

Георгий Стригунов говорит, что во время обыска в квартире дочери один из сотрудников милиции обмолвился, что дочь задерживают по делу об оскорблении правоохранителей. Но подробностей он не знает.

Только после подачи заявлений, около 10.30, родственникам сообщили, что задержанные все же еще в ИВС. Суды, скорее всего, пройдут там же по видеосвязи.
 
 
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Родственники приняли решение писать заявления в о пропаже людей.
 
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