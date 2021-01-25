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Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бобруйске родственники не могли найти задержанных в пятницу активистов: ни в ИВС, ни в суде Родственники приняли решение писать заявления в о пропаже людей.

— Мы дежурим возле ИВС с 7 утра, никого не выпускали. Но нам говорят, что все освобождены, —Tut.by мама одного из задержанных.Часть родственников дежурит возле здания суда на улице Тухачевского, куда, предположительно, должны были утром привести задержанных. Однако в суд никого из них тоже не доставили.Родственники приняли решение писать заявления в о пропаже людей.— Я был в квартире дочери во время обыска, — рассказывает Георгий Стригунов. Его дочь Алену задержали утром 22 января. — Когда ее забирали, какой-то майор сообщил, что ее опросят и отпустят. Уже истекло 72 часа с момента задержания, и я не знаю, где она.Георгий Стригунов говорит, что во время обыска в квартире дочери один из сотрудников милиции обмолвился, что дочь задерживают по делу об оскорблении правоохранителей. Но подробностей он не знает.Только после подачи заявлений, около 10.30, родственникам сообщили, что задержанные все же еще в ИВС. Суды, скорее всего, пройдут там же по видеосвязи.