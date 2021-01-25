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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стартовали предзаказы на мобильный телефон с дисковым набором номера «для бабушек» Его придётся собрать самому.

Цены на телефон «для бабушек» начинаются с $390. Если всё пойдёт по плану, мировые поставки набора для Rotary Cell Phone начнутся летом 2021 года. Да, покупателям нужно будет собрать телефон. Но, по словам, это будет легко: понадобятся отвёртка, щипчики и один свободный вечер.Сначала Хаупт задумывала проект исключительно под себя. Первый прототип телефона поддерживал 3G и, как говорит девушка, не отвлекал её. Коммерческий вариант изделия поддерживает ещё и 4G, имеет два дисплея, один из которых ePaper, слот для MicroSD карт, порт USB-C для зарядки.