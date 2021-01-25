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Стартовали предзаказы на мобильный телефон с дисковым набором номера «для бабушек»

25.01.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Стартовали предзаказы на мобильный телефон с дисковым набором номера «для бабушек»
Иллюстративное фото
В прошлом году американка Жюстин Хаупт (Justine Haupt) представила мобильный телефон с дисковым набором номера. Теперь инженер заявила, что открыла предзаказы на устройство.

Цены на телефон «для бабушек» начинаются с $390. Если всё пойдёт по плану, мировые поставки набора для Rotary Cell Phone начнутся летом 2021 года. Да, покупателям нужно будет собрать телефон. Но, по словам Хаупт, это будет легко: понадобятся отвёртка, щипчики и один свободный вечер.

Сначала Хаупт задумывала проект исключительно под себя. Первый прототип телефона поддерживал 3G и, как говорит девушка, не отвлекал её. Коммерческий вариант изделия поддерживает ещё и 4G, имеет два дисплея, один из которых ePaper, слот для MicroSD карт, порт USB-C для зарядки.
 
 
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