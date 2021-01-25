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Николай Лукашенко и Наиля Аскер-заде

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коля Лукашенко о папе: Мы очень схожие личности «Естественно, но это не касалось каких-то глобальных вопросов», - ответил Коля.

Во время беседы за столом, на который блины из печи подавала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, корреспондент задала 16-летнему сыну Лукашенко несколько вопросов. Так Аскер-заде поинтересовалась, дает ли Коля отцу советы, и прислушивается ли он к ним.- Естественно...- Это воспринимается всегда по-разному...- Правильно, - замечает Лукашенко-старший.А его сын продолжает:- Потому что мы очень схожие личности. Мы воспринимаем это не всегда гладко. Но я уверен, что, несмотря на внешнюю эмоциональную окраску, мы прислушиваемся, - обобщил он.Затем журналистка спросила о том, обсуждается ли дома в семье Лукашенко политика. На что Лукашенко-старший заметил: «Сейчас постоянно».А Коля ответил вопросом: «А что еще обсуждать дома?».При этом корреспондент уточнила, не проходят ли эти разговоры на повышенных тонах? Здесь они были единодушны и заметили, что «бывает по-разному».- А вот в 2020-ом году вы говорили когда-нибудь папе: «Папа, ты не прав»? - поинтересовалась российская журналистка.- Естественно, но это не касалось каких-то глобальных вопросов, - ответил Коля.А Александр Лукашенко добавил, что в семье нет таких условий, мол, «ты папа, президент, поэтому я не могу тебе что-то сказать», пишет