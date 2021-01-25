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Коля Лукашенко о папе: Мы очень схожие личности

25.01.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Коля Лукашенко о папе: Мы очень схожие личности
Николай Лукашенко и Наиля Аскер-заде
В эфире 24 января на ОНТ появились кадры из большого интервью Александра Лукшенко телеканалу «Россия 1». В части, которая не вошла в основной сюжет российского телеканала, показали небольшой фрагмент интервью Наиле Аскер-заде с младшим сыном Лукашенко Колей.

Во время беседы за столом, на который блины из печи подавала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, корреспондент задала 16-летнему сыну Лукашенко несколько вопросов. Так Аскер-заде поинтересовалась, дает ли Коля отцу советы, и прислушивается ли он к ним.

- А вы даете папе советы?

- Естественно...

- И как это воспринимается?

- Это воспринимается всегда по-разному...

- Правильно, - замечает Лукашенко-старший.

А его сын продолжает:

- Потому что мы очень схожие личности. Мы воспринимаем это не всегда гладко. Но я уверен, что, несмотря на внешнюю эмоциональную окраску, мы прислушиваемся, - обобщил он.

Затем журналистка спросила о том, обсуждается ли дома в семье Лукашенко политика. На что Лукашенко-старший заметил: «Сейчас постоянно».

А Коля ответил вопросом: «А что еще обсуждать дома?».

При этом корреспондент уточнила, не проходят ли эти разговоры на повышенных тонах? Здесь они были единодушны и заметили, что «бывает по-разному».

- А вот в 2020-ом году вы говорили когда-нибудь папе: «Папа, ты не прав»? - поинтересовалась российская журналистка.

- Естественно, но это не касалось каких-то глобальных вопросов, - ответил Коля.

А Александр Лукашенко добавил, что в семье нет таких условий, мол, «ты папа, президент, поэтому я не могу тебе что-то сказать», пишет kp.by.
 
 
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«Естественно, но это не касалось каких-то глобальных вопросов», - ответил Коля.
 
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