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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смарт часы помогли найти похищенную женщину Она позвонила через них своей дочери.

Полицию вызвала маленькая девочка. Она рассказала, что её маму похитили. Женщина была вне квартиры и ругалась с кем-то, затем её дочь услышала крик. После этого мать пропала.Через 10-15 минут женщина позвонила дочери через часы и рассказала, что её похитили. Внезапно звонок прервался. Однако соединения хватило полицейским, чтобы отследить местоположение жертвы. Когда полиция приехала на место, она обнаружила женщину в автомобиле на парковке. Её похититель сбежал, но его личность известна. Сообщается, что во время похищения он был пьян.