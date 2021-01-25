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Смарт часы помогли найти похищенную женщину

25.01.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Смарт часы помогли найти похищенную женщину
Иллюстративное фото
Apple Watch помогли полиции города Сельма в Техасе найти похищенную женщину. С помощью часов она попросила помощи, а сотрудники полиции смогли отследить местоположение жертвы по звонку.

Полицию вызвала маленькая девочка. Она рассказала, что её маму похитили. Женщина была вне квартиры и ругалась с кем-то, затем её дочь услышала крик. После этого мать пропала.

Через 10-15 минут женщина позвонила дочери через часы и рассказала, что её похитили. Внезапно звонок прервался. Однако соединения хватило полицейским, чтобы отследить местоположение жертвы. Когда полиция приехала на место, она обнаружила женщину в автомобиле на парковке. Её похититель сбежал, но его личность известна. Сообщается, что во время похищения он был пьян.
 
 
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Она позвонила через них своей дочери.
 
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