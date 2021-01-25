Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погода в областных центрах Беларуси с 25 по 31 января. Прогноз от Дмитрия Рябова В понедельник и вторник ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В понедельник и вторник ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью столбики термометров покажут до -5°C. В дневные часы прогнозируется 0…+4°C.В среду и в четверг также пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Туманы, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью ожидается от -3°C по востоку до -9°C по западу, днем 0…-6°C.В пятницу облачно с прояснениями. Пройдет снег различной интенсивности. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд, туманы. Ночью при прояснениях до -13°C, днем будет 0…-7°C.По предварительному прогнозу, в следующие выходные дни метеоусловия будут определять атмосферные фронты с Западной Европы, вслед за которыми будут поступать умеренно теплые и влажные воздушные массы. Ожидается кратковременный снег. В ночные часы при прояснениях по востоку до -5°C, днем будет 0…+5°C.