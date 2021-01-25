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Фото: healthy.24tv.ua

«Избыточный вес — до 10 кг сверху. В этом случае вы можете худеть как хотите, выбирать любую диету, которая вам нравится. Если цифра больше десяти килограммов и доходит вплоть до 60-70, то есть до ситуации, когда вы носите на себе вес стиральной машины, — это заболевание. По классификации международных медицинских заболеваний оно называется «ожирение» и лечится у врача. Необходимо искать его причину и бороться именно с ней, так, чтобы человек терял вес и не набирал его заново».

«Можно вообще не ограничивать себя и худеть: это позволяет интервальное голодание, когда в определенные часы вы вообще не едите, зато в остальное время питаетесь всем чем хотите. Кетогенная диета позволяет употреблять белковую и жирную пищу сколько угодно времени и в каких угодно количествах, но при этом ограничиваются углеводы. Такая диета ограничивает не только быстрые углеводы — кондитерские изделия, хлеб, картофель, — но и медленные, в частности крупы и овощи».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 8 ч можно есть и 16 ч – нельзя: как похудеть без занятий спортом? Рассказывает врач Монодиеты, к примеру, яблочная или гречневая, очень вредны для организма.

Алексей Ковальков:Специалист считает, что избыточный вес до 10 кг убрать несложно. Для этого можно использовать любую диету, которая подходит для вашего графика, ведь важно учитывать время работы и частоту приема пищи. Эффективны, по мнению врача, интервальное питание или кетогенная диета – с их помощью за месяц можно избавиться от 5–6 кг.Алексей Ковальков:Самый популярный вариант интервального голодания – 8 ч, когда есть можно, плюс 16 ч, когда требуется воздерживаться от приема пищи. Самый жесткий вариант – 4 ч, когда разрешены любые продукты, и 20 ч без еды.Монодиеты, к примеру, яблочная или гречневая, очень вредны для организма из-за того, что ограничивают поступление питательных веществ. Врач рекомендует тем, кто худеет, отказаться от таких ограничений.