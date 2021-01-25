|
Отели и рестораны в Беларуси зависли на пороге жизни и смерти
Источник материала: Навiны
Белорусские бизнесы в сфере HoReCa (Hotel — Restaurant — Cafe/Catering) находятся на грани выживания.
Как пишут
В целом за 2020-й после февраля не было ни одного месяца, когда товарооборот общепита вышел бы на уровень 2019-го. За 12 месяцев продажи общепитовских компаний сократились на 20%, хотя в 2019-м был рост на 9,3%. По сути, отрасль откатилась сразу на несколько лет назад.
Убытки убыточной части организаций достигли 415,5 млн рублей, прибыль прибыльной части — 15,5 млн рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские бизнесы в сфере HoReCa (Hotel — Restaurant — Cafe/Catering) находятся на грани выживания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)