В Дзержинском районе пропала 14-летняя школьница

Источник материала: Onliner

Милиция Минской области объявила о начале розыска 14-летней Александры Васильевой из Фаниполя. Известно, что девочка вчера отправилась гулять и с тех пор домой не возвращалась.

По данным МВД, Александра ушла на улицу около 17:00.





На вид ей 14 лет, рост — 160 см, имеет среднее телосложение. Волосы прямые до поясницы ярко-рыжие, глаза зеленые. Сзади справа на шее — две родинки диаметром 0,5 см. Была одета в светло-зеленое пальто на молнии с капюшоном с черно-белой опушкой, черные брюки, черные сапоги на шнурках.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просьба связаться с Дзержинским РОВД: (8 01716) 64-3-80, 8 029 767-60-93 или 102.