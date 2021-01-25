Зима кончилась? Чего ждать после жарких выходных

Источник материала: Onliner

На днях было слишком тепло. Житковичи в субботу вообще показали 10,4 градуса, обновив рекорд 1953 года (7,9). Это же теперь и новый абсолютный максимум всей страны для 23 января. Во многих случаях снег, с таким трудом накопленный, уже потрачен. Завезут новый или климатическая зима исчерпала себя, не успев начаться?

Белгидромет прогнозирует на ближайшие пару дней все еще весну — хоть и не такую бурную, как накануне. Тем временем на подступах к стране уже скапливается прохлада. Причем идет она, откуда мы отказываемся ждать — с юга и запада.

Завтра ожидаем перехода погоды в новое состояние, он может сопровождаться сильным ветром и дождем вперемежку со снегом. А к среде нам помогут постепенно вспомнить, как выглядит отрицательная температура не только в ночное время. Ждем дневной разброс от 5 мороза до 1 тепла — как ни странно, на этот раз в направлении с юго-запада на северо-восток. Дожди преобразуются в снег, будем накапливать его снова — ведь однажды уже получилось.

Бойтесь гололедицы.