Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Тренировка была организована на фоне захода в Черное море вооруженного крылатыми ракетами эсминца ВМС США "Дональд Кук", сообщили в пресс-службе Черноморского флотам России.

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" успешно "потопил" американский эсминец в рамках специальных учений в Черном море. Как сообщили военные, экипаж "Пытливого" на учениях в понедельник "обнаружил и классифицировал условную цель в море" как корабль противника, который следовал по направлению к побережью Краснодарского края.

"Заняв район в морском полигоне, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части отработали алгоритм действий по уничтожению корабля условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по морской цели", - сообщили в пресс-службе ЧФ РФ.

Как уточнили военные, корабль условного противника имитировался с помощью плавучего щита-мишени. Ранее в Национальном центре управления обороной России заверили, что силы Черноморского флота следят за действиями ракетного корабля США "Дональд Кук", который 23 января проник в Черное море из Средиземного.

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