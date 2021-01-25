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Российские моряки "уничтожили" американский корабль в Черном море

25.01.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Тренировка была организована на фоне захода в Черное море вооруженного крылатыми ракетами эсминца ВМС США "Дональд Кук", сообщили в пресс-службе Черноморского флотам России. 

© Sputnik / Николай Хижняк
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Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" успешно "потопил" американский эсминец в рамках специальных учений в Черном море. Как сообщили военные, экипаж "Пытливого" на учениях в понедельник "обнаружил и классифицировал условную цель в море" как корабль противника, который следовал по направлению к побережью Краснодарского края.

"Заняв район в морском полигоне, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части отработали алгоритм действий по уничтожению корабля условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по морской цели", - сообщили в пресс-службе ЧФ РФ.

Как уточнили военные, корабль условного противника имитировался с помощью плавучего щита-мишени. Ранее в Национальном центре управления обороной России заверили, что силы Черноморского флота следят за действиями ракетного корабля США "Дональд Кук", который  23 января проник в Черное море из Средиземного.

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Теги: Минск
 
 
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Моряки Черноморского флота в рамках учений оперативно отреагировали на попытку условного врага приблизиться к российскому побережью.
 
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