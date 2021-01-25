|
Российские моряки "уничтожили" американский корабль в Черном море
25.01.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Тренировка была организована на фоне захода в Черное море вооруженного крылатыми ракетами эсминца ВМС США "Дональд Кук", сообщили в пресс-службе Черноморского флотам России.
© Sputnik / Николай Хижняк
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" успешно "потопил" американский эсминец в рамках специальных учений в Черном море. Как сообщили военные, экипаж "Пытливого" на учениях в понедельник "обнаружил и классифицировал условную цель в море" как корабль противника, который следовал по направлению к побережью Краснодарского края.
"Заняв район в морском полигоне, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части отработали алгоритм действий по уничтожению корабля условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по морской цели", - сообщили в пресс-службе ЧФ РФ.
Как уточнили военные, корабль условного противника имитировался с помощью плавучего щита-мишени. Ранее в Национальном центре управления обороной России заверили, что силы Черноморского флота следят за действиями ракетного корабля США "Дональд Кук", который 23 января проник в Черное море из Средиземного.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Моряки Черноморского флота в рамках учений оперативно отреагировали на попытку условного врага приблизиться к российскому побережью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)