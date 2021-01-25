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Очереди грузовиков на границе с Польшей и Литвой продолжают расти

25.01.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Более 840 фур "застряло" на границе с Европейским союзом, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

Всего на границе с Литвой ожидает въезда 620 машин. Самым загруженным пунктом пропуска стал "Каменный лог" (230), в "Привалке" стоят 100 авто, в "Бенякони" - 150, в "Котловке" - 140.

© Sputnik
На выездах в Литву и Польшу выстроились очереди

На польском направлении очереди значительно меньше. В "Козловичах" стоят 70 фур, в "Берестовице" – 30, "Брузгах" – 120 грузовиков.

Перед выходными очередей на белорусской границе не наблюдалось. Но, похоже, ситуация повторяется: к началу прошлой недели на выезде из Беларуси также скопились очереди большегрузов. В воскресенье своей очереди на выезд из Беларуси ждали 700 машин.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.

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Теги: Минск
 
 
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Очереди из большегрузов растут на границе со странами Европейского союза, больше всего фур ожидает выезда в страны ЕС на литовском направлении.
 
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