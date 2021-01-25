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В Калинковичском районе столкнулись Opel и Peugeot - зажатую в авто пострадавшую доставали спасатели
Источник материала: Tut.by
В Калинковичском районе столкнулись Opel и Peugeot. Чтобы достать из одной машины пострадавшую, потребовалась
ДТП произошло вечером 24 января недалеко от деревни Тидов.
В Peugeot оказалась зажата пенсионерка. Женщину достали спасатели.
С травмами различной степени тяжести пострадавшую отвезли в больницу.
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В Калинковичском районе столкнулись Opel и Peugeot - зажатую в авто пострадавшую доставали спасатели
ДТП произошло вечером 24 января недалеко от деревни Тидов.
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