Источник материала: UDF



Фото: pride-fitness.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Девочку засосало за волосы в систему фильтрации воды в бассейне Как говорят очевидцы, работа фильтра была крайне мощной.

Когда девочка купалась в бассейне, длинные волосы засосало в отверстие водяного фильтра, который использовался для смены воды. В этот момент рядом не оказалось родителей.Как говорят очевидцы, работа фильтра была крайне мощной. Самостоятельно освободиться ребенок не мог. Девочка начала размахивать руками, чем и обратила на себя внимание.Люди, которые находились поблизости, вытащили ребенка, после чего вызвали скорую помощь.Врачи назначили амбулаторное лечение и передали данных о происшествии в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.