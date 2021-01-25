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Девочку засосало за волосы в систему фильтрации воды в бассейне
Источник материала: UDF
Фото: pride-fitness.ru
Когда девочка купалась в бассейне, длинные волосы засосало в отверстие водяного фильтра, который использовался для смены воды. В этот момент рядом не оказалось родителей.
Как говорят очевидцы, работа фильтра была крайне мощной. Самостоятельно освободиться ребенок не мог. Девочка начала размахивать руками, чем и обратила на себя внимание.
Люди, которые находились поблизости, вытащили ребенка, после чего вызвали скорую помощь.
Врачи назначили амбулаторное лечение и передали данных о происшествии в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Как говорят очевидцы, работа фильтра была крайне мощной.
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