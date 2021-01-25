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Девочку засосало за волосы в систему фильтрации воды в бассейне

25.01.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Девочку засосало за волосы в систему фильтрации воды в бассейне
Фото: pride-fitness.ru
В России едва не оборвалась жизнь 11-летней девочки. Она отдыхала со своими родителями в одном из отелей города Сочи.

Когда девочка купалась в бассейне, длинные волосы засосало в отверстие водяного фильтра, который использовался для смены воды. В этот момент рядом не оказалось родителей.

Как говорят очевидцы, работа фильтра была крайне мощной. Самостоятельно освободиться ребенок не мог. Девочка начала размахивать руками, чем и обратила на себя внимание.

Люди, которые находились поблизости, вытащили ребенка, после чего вызвали скорую помощь.

Врачи назначили амбулаторное лечение и передали данных о происшествии в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.
 
 
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Как говорят очевидцы, работа фильтра была крайне мощной.
 
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